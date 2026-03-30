Tranh luận kết quả Phương Oanh đăng quang hoa hậu

Chung kết Miss World Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh. Song kết quả này nhận ý kiến trái chiều trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) - cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Việt Nam trong năm 2026 vừa kết thúc. Sau đêm thi diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM, Phan Phương Oanh, người đẹp đến từ Hà Nội, giành vương miện hoa hậu. Trong khi Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như lần lượt nhận giải Á hậu 1 và 2.

Kết quả chung kết Miss World Vietnam gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng màn thể hiện của Lê Phương Khánh Như trong đêm chung kết nổi bật hơn Phan Phương Oanh. Bên cạnh đó, việc một số người đẹp được đánh giá cao từ những vòng ngoài như Tuyên Dương, Thùy Dung trượt top 10 cũng gây tiếc nuối.

Ban giám khảo nói lý do chọn Phương Oanh

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngay sau đêm chung kết, ông Hoàng Nhật Nam, đại diện ban tổ chức phân tích các lý do Phan Phương Oanh chiến thắng 46 cô gái còn lại trong đêm chung kết để giành vương miện.

Theo ông Nam, Phương Oanh là ứng viên được đánh giá cao từ những vòng ngoài. Cô hội tụ đủ các tố chất của một hoa hậu, sáng sân khấu và có nhiều kinh nghiệm tại các sân chơi sắc đẹp. Cô từng lọt top 5 Người đẹp Thời trang và giành giải Người đẹp Biển tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Sau nhiều năm rèn luyện và trở lại Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu và hoàn thiện các kỹ năng về trình diễn, catwalk.

"Phương Oanh nói chuyện lưu loát bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, có phong thái tốt trên sân khấu. Không chỉ thuyết phục dàn giám khảo, Phương Oanh còn nhận được sự ủng hộ lớn từ chính các bạn trong cuộc thi. Trong các cuộc khảo sát với các thí sinh về việc đánh giá ai là hoa hậu hay 'Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp ngoại giao', Phương Oanh nhận những nhận định tốt. Trong đời sống, Phương Oanh cũng có tinh thần sẻ chia, chân thành. Qua đó, chúng tôi thấy tân hoa hậu có trái tim ấm áp", đại diện ban tổ chức nói.

Phương Oanh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Chung ý kiến, bà Hà Kiều Anh, trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết việc Phương Oanh giành vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 là "không đáng bàn cãi vì cô ấy rất đẹp, thậm chí ngay cả lúc không trang điểm. Da đẹp và chiều cao lý tưởng, có khí chất".

Kết quả top 3 và vương miện hoa hậu nhận được sự đồng thuận từ các thành viên trong hội đồng giám khảo.

"Bên cạnh đó, đương kim hoa hậu còn có học vấn giỏi, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, với 7.5 IELTS. Phương Oanh cũng là người con gái bản lĩnh, thông minh, trí tuệ nhưng nhân hậu, không bị bốc đồng. Chúng tôi chấm dựa trên cả quá trình. Ở Phương Oanh có sự đồng đều hơn so với các thí sinh khác", trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết.

Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh - phó ban giám khảo - mong khán giả tin tưởng ở quyết định và sự lựa chọn của hội đồng giám khảo. Việc chấm điểm của từng thí sinh dựa vào các vòng thi kéo dài qua nhiều tháng.

Ngoài nhan sắc, kỹ năng, khả năng thông thạo tiếng Anh cũng là yếu tố quan trọng để giám khảo chọn ra Miss World Vietnam. Bởi Miss World là một đấu trường sắc đẹp quốc tế đòi hỏi thí sinh phải có khả năng giao tiếp và lan tỏa thông điệp của mình.

Tranh luận sau đêm chung kết

Trước câu hỏi về việc Lê Phương Khánh Như gây ấn tượng trong đêm chung kết nhưng chỉ dừng lại ở ngôi vị á hậu 1, ông Nam nói sau mỗi cuộc thi, tranh luận xoay quanh kết quả luôn xảy đến. Khán giả luôn "9 người, 10 ý" và việc làm hài lòng tất cả công chúng là điều không thể. Ngay cả trong nội bộ ban giám khảo cũng có sự tranh luận "dữ dội" ngay từ những vòng ngoài vì dàn thí sinh đồng đều và nỗ lực đến phút chót.

"Ban giám khảo đã suy xét và chấm chọn kỹ lưỡng trong một quá trình dài, không phải quyết định chỉ ở đêm chung kết. Chúng ta có thể thấy những bộ váy rực rỡ hay những câu trả lời suôn sẻ trong đêm chung kết, nhưng quá trình rất quan trọng. Ban tổ chức và ban giám khảo đã có thời gian dài với những hoạt động khác nhau, quy định riêng và các thí sinh phải tuân theo những yêu cầu đó", theo ông Nam.

Về việc Nguyễn Đào Tuyên Dương và Thùy Dung trượt top 10 gây tiếc nuối, đại diện ban tổ chức đánh giá cả hai đều là thí sinh mạnh, có sức hút trên truyền thông. Song kết quả cuối cùng là sự tổng hợp từ nhiều ý kiến khác nhau của hội đồng giám khảo dựa trên cả một quá trình dài đồng hành, theo dõi. Ở góc ban tổ chức, ông Nam tôn trọng kết quả chung cuộc của hội đồng giám khảo sau khi đã cân nhắc mọi yếu tố về kỹ năng và sự phù hợp.

"Có những thứ khán giả không nhìn thấy nhưng ban tổ chức và giám khảo biết được. Chúng tôi thấy được thí sinh nào nỗ lực và thể hiện phù hợp hơn với danh vị. Hy vọng các thí sinh không lọt vào top 3 sẽ tiếp tục dùi mài các kỹ năng, để tiếp tục tham gia cuộc thi ở mùa sau hoặc những sân chơi sắc đẹp khác phù hợp hơn", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam diễn ra trong hơn 4 tiếng, với top 47 đồng diễn, trình diễn áo tắm, dạ hội, top 6 và top 3 ứng xử, sau đó là công bố kết quả. Xen giữa các vòng thi là tiết mục hát, trình diễn phần thi tài năng và chia sẻ của Ý Nhi, Minh Kiên trước khi khép lại nhiệm kỳ.

Sân khấu được thiết kế công phu, với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, góc quay ổn định. So với mùa gần nhất, BTC đã khắc phục được nhiều hạn chế về khâu tổ chức. Song việc phân bổ thời lượng chương trình không cân đối, sa đà vào quảng cáo, tri ân nhà tài trợ khiến tổng thể đêm thi kéo dài, lê thê đến rạng sáng.