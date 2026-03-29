Đăng cai Miss World 2026 ngốn hàng trăm tỷ và bài toán cho Sen Vàng

Sen Vàng gây bất ngờ khi đứng ra đăng cai Miss World 2026. Với mức chi phí ngốn hàng trăm tỷ đồng, đơn vị tổ chức phải đối diện nhiều thử thách trong bối cảnh hiện tại.

Sau một thời gian dài bình lặng, thị trường sắc đẹp Việt đón tín hiệu mới khi Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền Miss World Vietnam, thông báo sẽ đứng ra đăng cai Miss World 2026. Hiện tại, thời gian, địa điểm và lịch trình chính thức cuộc thi chưa được công bố cụ thể.

Song quyết định nói trên từ Sen Vàng đang thu hút sự chú ý, bàn luận từ giới quan sát lẫn fan sắc đẹp trong nước. Trong bối cảnh thị trường hoa hậu bão hòa những năm qua, Sen Vàng cũng đối diện không ít khó khăn lẫn giảm bớt tần suất tổ chức các cuộc thi, việc đăng cai sân chơi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế, quy mô lớn như Miss World được cho là nước đi táo bạo và tiềm ẩn nhiều thử thách.

Theo chuyên gia, mức kinh phí để nắm bản quyền đăng cai, tổ chức theo “tiêu chuẩn quốc tế” của Miss World ngốn số tiền rất lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong khi việc thu hút nhà tài trợ, đầu tư ở thời điểm hiện tại cũng là bài toán nan giải.

Vì sao Sen Vàng 'tất tay'

Sen Vàng là một trong những đơn vị tổ chức các cuộc thi sắc đẹp có thâm niên và nhiều kinh nghiệm tại thị trường hoa hậu Việt hơn một thập kỷ qua. Đơn vị này cũng nắm giữ bản quyền nhiều cuộc thi lớn như Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), Miss International Vietnam (Hoa hậu Quốc tế Việt Nam) và cử nhiều đại diện Việt tham gia chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ở thời đỉnh cao, Sen Vàng từng đứng ra đăng cai Miss Grand International 2023, Mr. World 2024, để lại khá nhiều dấu ấn.

Song vài năm qua, thị trường hoa hậu trong nước đang trong chu kỳ đi xuống. Số lượng các cuộc thi bắt đầu giảm mạnh. Chất lượng, hiệu ứng những sân chơi sắc đẹp kém kỳ vọng. Bên cạnh đó, "đế chế" Sen Vàng cũng đối diện không ít thử thách. Ngoài việc cắt giảm một số cuộc thi sắc đẹp, nam vương, đơn vị này bắt đầu cho thấy những chiến lược bước đầu để nỗ lực vực dậy thương hiệu.

Và quyết định đăng cai Miss World 2026 có thể là một trong số đó.

Sen Vàng lần đầu tiên đăng cai, tổ chức Miss World ở Việt Nam.

Phân tích về lý do Sen Vàng đứng ra đăng cai Miss World lần thứ 73, ông Phúc Nguyễn, Founder Leading Media - người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu, chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Việc tổ chức một cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất thế giới như Miss World không phải là bài toán dễ dàng trong lúc này. Tuy nhiên, nhiều yếu tố dẫn đến quyết định này, có thể xuất phát từ việc giữ bản quyền cuộc thi hoặc thực hiện lời hứa đã cam kết trước đó với tổ chức Miss World. Không trừ khả năng trong những năm gần đây, đơn vị tổ chức đang đối diện với nhiều thử thách, khó khăn hơn và họ cần một cú tất tay để bứt phá, lấy lại vị thế trên thị trường".

Theo Founder Leading Media, Sen Vàng là đơn vị có kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi sắc đẹp lớn, bài bản, chuyên nghiệp song đăng cai Miss World là một thử thách "khó nhằn" trong thời điểm hiện tại. Và khó khăn lớn nhất phải kể đến là bài toán tài chính.

Từ nhiều năm trước, việc tổ chức một cuộc thi sắc đẹp trong nước đã dao động từ 30- 50 tỷ đồng . Con số này với khi đăng cai, tổ chức một cuộc thi hoa hậu quốc tế phải lên tới hàng trăm tỷ đồng.

"Việc vận hành, tổ chức Miss World với tiêu chuẩn quốc tế không hề dễ dàng. Đơn vị tổ chức ở Việt Nam phải ký kết với tổ chức mẹ hợp đồng với hàng loạt điều khoản từ địa điểm tổ chức, sân khấu, vấn đề di chuyển, ăn ở, sân khấu, an ninh.... cho thí sinh. Bên cạnh đó, tổ chức Miss World còn cử ê-kíp với nhiều nhân sự qua nhiều lần để giám sát, đánh giá, theo dõi tiến trình tổ chức của đơn vị đăng cai. Thời điểm này, đơn vị đăng cai cuộc thi Miss World thực sự phải oằn mình để lo liệu, không phải câu chuyện đơn giản", ông Phúc Nguyễn nhận định.

Bảo Ngọc sẽ là thí sinh đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss World 2026.

Chung ý kiến, bà Thúy Nga, Founder, CEO Elite Entertainment Vietnam cho biết chi phí để tổ chức một cuộc thi quốc tế chắc chắn là con số không hề nhỏ nhưng có sự khác nhau dựa vào các yếu tố như uy tín, quy mô, số lượng thí sinh, các hoạt động khác nhau thuộc khuôn khổ cuộc thi. Đối với những cuộc thi lâu đời nhất thế giới như Miss Universe, Miss World hay Miss Grand International, đơn vị tổ chức còn phải chịu một số chi phí lớn cho bản quyền đăng cai.

Cụ thể, đơn vị tổ chức sẽ phải bỏ ra ít nhất là 12 triệu USD , ngoài ra còn những khoản chi phí rất lớn khác cho các hoạt động của thí sinh theo tiêu chuẩn cao cấp mà "tổ chức mẹ" yêu cầu.

Lấy tiền ở đâu để đăng cai, tổ chức?

Trả lời câu hỏi này, CEO Elite Entertainment Vietnam phân tích việc huy động nguồn kinh phí để tổ chức cuộc thi lớn như Miss Universe, Miss World hay Miss Grand International cũng khác biệt so với những sân chơi sắc đẹp khác.

"Như đã nói ở trên, những cuộc thi quốc tế lớn đều được nhiều nước săn đón để đăng ký quyền tổ chức với số tiền khổng lồ. Ngoài ra, họ còn thu được rất nhiều từ tiền bản quyền của các nước phải đóng hàng năm. Ví dụ như ông Nawat, Chủ tịch Miss Grand International, hiện là người nắm bản quyền Miss Universe Thailand từng tiết lộ phải trả 5,4 triệu USD để nắm giữ bản quyền trong 5 năm. Bên cạnh đó, các nhãn hàng lớn đều rất mong muốn được tài trợ cho các cuộc thi hoa hậu uy tín và có quy mô lớn này bởi lợi nhuận thu lại sau đó là không hề nhỏ, đi kèm với uy tín cuộc thi", bà Thúy Nga trao đổi.

Theo bà Thúy Nga, việc vận hành, tổ chức bài bản, chuyên nghiệp một cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn đối diện với hàng loạt thách thức, khó khăn bủa vây. Ngoài vấn đề huy động tài chính để tổ chức cuộc thi, đơn vị đăng cai còn phải chứng minh với ban tổ chức "cuộc thi mẹ" về khả năng tổ chức, sản xuất, các điều kiện về ăn ở đi lại, nhân sự theo tiêu chuẩn cao...

"Để tổ chức được một cuộc thi hoa hậu quốc tế tầm cỡ tại Việt Nam, đơn vị phải huy động được nguồn tài chính lớn, ê-kíp tổ chức chuyên nghiệp, các trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu từ ban tổ chức, sự kết nối với tổ chức mẹ, đảm bảo an toàn cho thí sinh, ê-kíp...", bà Thúy Nga phân tích.

Miss World 2025 tổ chức ở Ấn Độ và cô gái đăng quang là Opal Suchata Chuangsri, đến từ Thái Lan.

Về câu hỏi, đơn vị tổ chức được gì khi đăng cai cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Việt Nam, chuyên gia cho rằng ngoài sứ mệnh quảng bá văn hóa, con người, đất nước đến với thế giới, uy tín, thương hiệu của đơn vị tổ chức sẽ được nâng cao. Họ có nhiều cơ hội hơn khi làm việc với các đối tác lớn cho những dự án trong tương lai.

Để có đủ nguồn lực tài chính và vận hành bài bản, chuyên nghiệp Miss World 2026, Sen Vàng không thể tự xoay xở. Lúc này, họ phải tìm đến những nhà đầu tư là doanh nghiệp, nhãn hàng để đồng hành, tài trợ nhằm giảm bớt gánh nặng về bài toán tài chính.

"Theo tôi, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa đơn vị tổ chức và các nhãn hàng mà mức tài trợ khác nhau, có thể là tiền mặt hoặc hiện vật, hỗ trợ địa điểm tổ chức, lưu trú cho thí sinh, trang phục, di chuyển... Tuy nhiên, việc tìm kiếm, xin tài trợ ở thời điểm hiện tại cũng là bài toán nan giải. Đơn vị tổ chức có thể phải oằn mình để giải những bài toán nói trên", ông Phúc Nguyễn nhìn nhận.