Hai lần dời lịch, Miss World Vietnam 2025 liệu còn sức hút

Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) là cuộc thi hoa hậu đầu tiên diễn ra trong năm nay. Trước đó, chung kết cuộc thi từng dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025 song phải trải qua hai lần dời lịch. Đến 29/3, đêm thi quan trọng sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ 48 người đẹp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hai gương mặt đầu tiên được tuyển thẳng vào top 20 nhờ chiến thắng phần thi phụ Người đẹp tài năng và Người đẹp bản lĩnh gọi tên Lê Thị Trang - Lê Phương Khánh Như. Dàn thí sinh cạnh tranh để giành vương miện cao nhất. Cô gái được gọi tên sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss World lần thứ 74.