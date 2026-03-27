Hai lần dời lịch, Miss World Vietnam 2025 liệu còn sức hút

Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) là cuộc thi hoa hậu đầu tiên diễn ra trong năm nay. Trước đó, chung kết cuộc thi từng dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025 song phải trải qua hai lần dời lịch. Đến 29/3, đêm thi quan trọng sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ 48 người đẹp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hai gương mặt đầu tiên được tuyển thẳng vào top 20 nhờ chiến thắng phần thi phụ Người đẹp tài năng và Người đẹp bản lĩnh gọi tên Lê Thị Trang - Lê Phương Khánh Như. Dàn thí sinh cạnh tranh để giành vương miện cao nhất. Cô gái được gọi tên sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss World lần thứ 74.
Trước thềm chung kết, Trần Thị Phương Linh (SBD 284) đang là gương mặt được truyền thông chú ý. Cô sinh năm 2002, cao 1,73 m, với gương mặt khả ái. Người đẹp Hà Nội nổi bật với khả năng thuyết trình, phong thái tự tin. Cô từng lọt vào top 8 Người đẹp bản lĩnh, vòng thi phụ thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025. Phương Linh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Hiện tại, cô đang làm việc ở vị trí nhân viên đối ngoại tại tập đoàn viễn thông lớn.
Phan Phương Oanh (SBD 211) cũng là nhân tố nổi bật tại đấu trường sắc đẹp Miss World Vietnam năm nay. Trước đêm thi quan trọng, cô đã giành một số thành tích đáng kể tại các vòng thi phụ như top 10 Người đẹp du lịch, top 4 Queen Talk, thí sinh có làn da đẹp nhất... Phương Oanh sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân.
Trước Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Phương Oanh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt top 10 chung cuộc cùng giải Người đẹp biển. Phương Oanh cao 1,72 m, hình thể cân đối. Ngoài lợi thế sắc vóc, cô cũng được đánh giá cao về sự hoạt ngôn, giao tiếp tiếng Anh thuần thục và các hoạt động thiện nguyện, xã hội.
Cô gái có chiều cao nổi trội nhất tại cuộc thi năm nay - Nguyễn Đào Tuyên Dương đang là ứng viên sáng giá trong hành trình giành vương miện. Cô cao 1,8 m, số đo ba vòng 82-60-94 cm. Tuyên Dương tốt nghiệp Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM và hiện là kỹ sư. Người đẹp vừa góp mặt trong top 5 Người đẹp Biển và top 5 Người đẹp Thời trang.
Thế mạnh dễ nhận thấy của Phạm Thùy Dung là sắc vóc nổi bật và kỹ năng trình diễn ổn định. Cô lọt vào top 5 Người đẹp biển. Bên cạnh đó, thí sinh đến từ Hải Phòng cũng được fan sắc đẹp quan tâm về gia cảnh. Cô sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô phải đi thu mua đồng nát, ve chai để trang trải cuộc sống và lo lắng cho con cái. Thùy Dung hiện là sinh viên năm hai của khoa Luật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Top 10 Người đẹp tài năng, top 6 Người đẹp du lịch, top 5 Người đẹp thời trang, Lan Nhi cũng là thí sinh được dự đoán tiến sâu trong đêm chung kết. Cô sinh năm 2000, quê Hà Nội. Lan Nhi từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Khách sạn và du lịch, khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, cô theo học tại Đại học Troy (Mỹ). Cô cũng góp mặt tại nhiều cuộc thi hoa khôi trước đây.
Một số người đẹp khác như Phương Quyên và Bùi Thu Thủy đang nằm trong danh sách dự đoán thí sinh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 của nhiều chuyên trang sắc đẹp, hoa hậu tại Việt Nam. So với các năm, thí sinh Miss World Vietnam 2025 khá đồng đều về chất lượng. Hiện các thí sinh đang tích cực chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đêm thi quyết định, diễn ra vào tối 29/3.
