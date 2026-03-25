Việt Nam đăng cai Miss World 2026

Miss World lần thứ 73 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Cuộc thi quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tối 25/3, ban tổ chức Miss World Vietnam công bố thông tin Việt Nam được lựa chọn là quốc gia đăng cai Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73. Cuộc thi đánh dấu cột mốc quan trọng, nhân kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển cuộc thi Miss World.

Cuộc thi hiện chưa công bố thời gian và lịch trình cụ thể. Theo ban tổ chức, thông tin chính thức sẽ được Chủ tịch Miss World Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3, ở TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai một kỳ Miss World - một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất thế giới. Miss World 2026 quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam là Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là gương mặt tranh tài tại Miss World năm nay. Cô cũng đang giữ vai trò giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025.

Trước đó, Bảo Ngọc cho biết trước khi quyết định đến với Miss World, cô cũng hoài nghi về bản thân và nhận nhiều thắc mắc về lý do tiếp tục góp mặt tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Song người đẹp nói rằng sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, cô tự thấy sứ mệnh của bản thân chưa dừng lại. Vì vậy, cô đặt ra mục tiêu đạt vị trí cao nhất có thể tại Miss World 2026, đồng thời trải nghiệm trọn hành trình tại sân chơi sắc đẹp này.

Người đẹp từng giành vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam. Sau đó, Bảo Ngọc chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.

Trước Bảo Ngọc, thí sinh Việt Nam thi Miss World là Huỳnh Trần Ý Nhi, lọt top 40 chung cuộc.