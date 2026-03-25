Vợ Tuấn Hưng lên tiếng khi bị chê nhan sắc

Hương Baby, vợ Tuấn Hưng cho biết mỗi lần dự sự kiện, cô đều nhận ý kiến trái chiều về nhan sắc. Có thời điểm, cô "căng thẳng, mất ăn mất ngủ".

Xuất hiện tại sự kiện gần đây cùng Tuấn Hưng, Hương Baby nhận một số ý kiến liên quan đến vẻ ngoài và phong cách thời trang. Không ít dân mạng để lại nhiều bình luận tiêu cực, cho rằng vợ nam ca sĩ "xuống cấp về ngoại hình".

Trên trang cá nhân, Hương Baby đăng tải ảnh cá nhân, kèm chia sẻ xoay quanh sự việc. Vợ Tuấn Hưng cho biết mỗi khi xuất hiện ở những sự kiện mà chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, không trang điểm hoặc bị quay lại ở những góc mặt "dìm", nhan sắc của cô lại trở thành đề tài bàn tán. Trước đây, có thời điểm, cô từng "căng thẳng, mất ăn mất ngủ" suốt một tuần.

Song ở thời điểm hiện tại, sau 6 năm tu tập và ăn chay trường, cô học được cách hoan hỉ và đón nhận mọi việc với tâm thế nhẹ nhàng.

"Cũng gần U40 rồi nên thật sự thấy mình quá may mắn được ông Trời thương, ưu ái cho vẫn trẻ, khỏe như vậy là tốt rồi. Biết ơn vì đã biết đến Phật Pháp giúp tôi chuyển hóa thân tâm rất nhiều. Biết ơn cuộc đời, gia đình, bố mẹ, chồng con luôn yêu thương hết mực. Đặc biệt là người đàn ông của đời tôi, luôn yêu thương, chiều vợ lắm. Biết ơn những người thân xung quanh luôn bảo vệ mình vô điều kiện. Và biết ơn luôn cả việc không ăn ảnh để bị chê cho mình giảm bớt nghiệp và để ai gặp mình ở ngoài lại bất ngờ", cô chia sẻ.

Bài đăng của Hương Baby gây chú ý. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả khuyên cô không nên quan tâm bình luận từ dân mạng về ngoại hình. Bên cạnh đó, một số bạn bè để lại lời khen về sắc vóc của vợ Tuấn Hưng ở ngoài đời.

Hương Baby và Tuấn Hưng đã kết hôn được 12 năm. Trong suốt thời gian này, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau và các con trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh, từ thiện và thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau.

Hồi tháng 3/2024, khi đăng ảnh tình tứ với ông xã, Hương Baby bày tỏ: "Nơi thời gian ngừng lại, để cho chúng ta được bên nhau và sưởi ấm tình yêu. 10 năm bên nhau, có những lúc giận hờn như 2 đứa trẻ, nhưng rồi vượt qua mọi sóng gió để giữ trọn mái ấm của gia đình".

Sau thời gian sống ở Hà Nội, vợ chồng Tuấn Hưng đã chuyển vào TP.HCM sống. Theo nam ca sĩ, việc bà xã mở cơ sở kinh doanh tại TP.HCM cũng khiến anh nhận thấy sự cần thiết phải ở gần để vun vén tổ ấm.