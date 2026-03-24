Lý do Cát Tường đóng cửa tiệm cà phê sau 9 tháng

Thông tin Cát Tường đóng cửa tiệm cà phê chỉ sau 9 tháng hoạt động gây chú ý. Tiết Cương vừa nói rõ lý do đồng nghiệp đưa ra quyết định nói trên.

Trên trang cá nhân, Tiết Cương, đồng nghiệp thân thiết lâu năm của Cát Tường chia sẻ về việc cô đóng cửa tiệm cà phê chỉ sau 9 tháng hoạt động. Tiết Cương cho biết vào giữa năm 2025, anh được Cát Tường thông báo về việc mở quán cà phê. Thời điểm đó, anh khá ngạc nhiên nhưng cũng thể hiện sự ủng hộ đồng nghiệp.

Ngày Cát Tường khai trương quán, Tiết Cương cũng có mặt để chúc mừng. Sau vài tháng quán cà phê của Cát Tường đi vào hoạt động, nảy sinh một số vấn đề. "Khách đến chủ yếu vì tò mò quán của nghệ sĩ. Họ muốn xem quán thế nào và gặp Cát Tường chụp hình kỷ niệm. Vậy thôi. Số lượng đến vì tò mò chiếm đa số. Sau đó, họ không còn quay trở lại", Tiết Cương nói.

Theo Tiết Cương, Cát Tường từng chia sẻ những khó khăn gặp phải khi kinh doanh với anh. Tiết Cương sau đó khuyên Cát Tường nên dừng lại hoạt động kinh doanh.

"Hai anh em bàn luận và quyết định đóng cửa quán cà phê. Những ngày này, Cát Tường sẽ có mặt ở quán để chụp hình và chia tay mọi người. Đến chiều 25/3, Cát Tường sẽ cho thuê lại mặt bằng này. Từ câu chuyện của Cát Tường, Tiết Cương cũng rút ra được kinh nghiệm, bài học cho bản thân. Khi mở quán, phải suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị đầy đủ hành trang, từ tiền bạc, kinh nghiệm, sức khỏe, thời gian...", anh nói.

Vào tháng 4/2025, Cát Tường từng đóng cửa sân khấu ở quận 1 (TP.HCM). Nghệ sĩ cho biết do kinh doanh khó khăn, trong quá trình hoạt động phát sinh nhiều vấn đề không thể giải quyết, nên buộc phải đóng cửa sân khấu.

Cát Tường sinh năm 1977, tham gia các bộ phim Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ... và từ đó được đông đảo khán giả biết tới. Những năm gần đây, cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đặc biệt về chủ đề hẹn hò như Chân ái, Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc… Đầu năm 2023, Cát Tường thông báo dừng dẫn dắt các chương trình hẹn hò sau nhiều năm gắn bó.