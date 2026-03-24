Cô gái vào thẳng top 20 Miss World Vietnam

Sau phần thi phụ Người đẹp tài năng, Lê Thị Trang (SBD 273) chính thức ghi tên vào top 20 chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Cô gây ấn tượng với màn trình diễn võ karate. Cô phô diễn kỹ thuật qua từng động tác dứt khoát. Bên cạnh đó, màn giao lưu của cô cùng Nam vương Tuấn Ngọc và diễn viên Quốc Trường cũng gây chú ý trên mạng xã hội.
Lê Thị Trang đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, Trường Đại học Thương Mại. Cô có chiều cao 1,73 m cùng khuôn mặt hài hòa. Người đẹp sở hữu Nhất Đẳng Huyền Đai môn môn Karate, từng giành nhiều huy chương Vàng và Đồng ở nội dung Kumite cá nhân tại các giải đấu như Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Hóa lần thứ IX, Giải vô địch các CLB Karate Thanh Hóa mở rộng 2020, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa 2019...
|
Thí sinh chuộng phong cách thời trang nữ tính, đơn giản. Bên cạnh việc học, Lê Thị Trang tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, xã hội và chương trình dành cho sinh viên.
Cô gái thứ hai được vào thẳng top 20 cuộc thi là Lê Phương Khánh Như (SBD 168). Thí sinh thắng phần thi phụ Người đẹp bản lĩnh - Head To Head Challenge. Khán Như nổi bật nhờ có kinh nghiệm làm MC. Cô có phong thái tự tin, hoạt ngôn và làm chủ sân khấu.
|
Khánh Như đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên ngành Du lịch, Đại Học Kinh tế TP.HCM. Cô sinh năm 2004, với chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm.
Cô từng giành giải quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024, á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023. Khánh Như tham gia dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện thời gian qua.
Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.