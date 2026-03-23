Nữ diễn viên Running Man hứng phẫn nộ

Song Ji Hyo tiếp tục nhận chỉ trích sau tập mới nhất của Running Man bản Hàn. Cô bị cho là thiếu tập trung, xuất hiện mờ nhạt trong chương trình.

Theo Chosun, Song Ji Hyo một lần nữa thu hút sự chú ý vì thời lượng xuất hiện ít ỏi trong chương trình Running Man của đài SBS.

Trong tập phát sóng vào ngày 22/3, nam diễn viên Park Shin Yang xuất hiện và đưa ra một nhiệm vụ đặc biệt. Lấy bối cảnh tại một bảo tàng nghệ thuật trưng bày khoảng 150 tác phẩm, các thành viên của dàn cast được giao nhiệm vụ tìm ra một bức tranh đích thực duy nhất bị giấu. Họ sử dụng các manh mối được cài cắm trong những tác phẩm nghệ thuật để hoàn thành thử thách nói trên. Dàn người chơi hóa thành các "thám tử", vận dụng khả năng suy luận, quan sát và nhận định.

Song Ji Hyo vấp chỉ trích khi xuất hiện mờ nhạt ở Running Man. Ảnh: IGNV.

Đáng chú ý, Song Ji Hyo tiếp tục xuất hiện ít ỏi ở tập này. Diễn viên góp mặt chỉ khoảng 10 phút trong toàn bộ thời lượng của chương trình. Ngoài ra, cô được nhận xét thiếu tập trung khi tham gia thử thách. Ở trò chơi tiếp sức, Song Ji Hyo phải đặt lại câu hỏi. Kim Jong Kook bày tỏ thắc mắc: "Em không thấy à?", trong khi Ji Suk Jin nói thêm: "Chúng ta vừa chiếu cách đây ba giây thôi mà".

Việc Song Ji Hyo là thành viên chính của dàn cast nhưng thời lượng xuất hiện ngắn ngủi hơn so với những nghệ sĩ khác lẫn khách mời, tiếp tục khiến cô vấp chỉ trích.

Ở những tập gần đây, nữ diễn viên liên tục bị phản ứng vì xuất hiện mờ nhạt. Một bộ phận khán giả còn bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu cô rời khỏi chương trình để nhường chỗ cho những ngôi sao khác.

Nhà sản xuất Running Man lẫn Song Ji Hyo đều giữ động thái im lặng trước những phản ứng từ khán giả.

Song Ji Hyo gắn bó với Running Man hơn 16 năm qua. Trước đây, diễn viên được khán giả yêu mến vì tính cách hòa đồng, gần gũi, phản ứng nhanh nhạy, thông minh trong các thử thách của chương trình.

