Quang Tuấn thành diễn viên nghìn tỷ

Nam diễn viên Quang Tuấn tham gia 5 dự án điện ảnh gần nhau đều đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Nhờ thành tích hơn 113 tỷ đồng của Quỷ nhập tràng 2 (Pom Nguyễn), Quang Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ của điện ảnh Việt. Đáng chú ý, anh tham gia 5 dự án gần như liên tiếp đều có doanh thu trên 100 tỷ đồng trong vài năm qua, gồm: Thiên đường máu ( 126 tỷ đồng ); Truy tìm long diên hương ( 206 tỷ đồng ); Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ( 172 tỷ đồng ); Quỷ nhập tràng ( 149 tỷ đồng ); Quỷ nhập tràng 2 ( 113 tỷ đồng ). Một phim khác mang tên Running man mùa 3: Con rối tự do, có sự tham gia của Quang Tuấn, cũng thu về hơn 38 tỷ đồng .

Trước đó, Quang Tuấn cũng góp mặt trong loạt dự án có doanh thu tốt, có thể kể đến như Quỷ cẩu ( 108 tỷ đồng ); Nghề siêu dễ ( 68 tỷ đồng )...

Quang Tuấn góp mặt trong nhiều dự án trăm tỷ của điện ảnh Việt. Ảnh: FBNV.

Tại thị trường điện ảnh nội địa hiện tại, anh cũng là gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón. Quang Tuấn hoạt động chăm chỉ và có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.

Song từ 2019 đến 2023, nam diễn viên cũng hiện diện trong một số dự án bị đánh giá thấp về chất lượng và mức doanh thu kém khả quan, như Biệt đội rất ổn (Tạ Nguyên Hiệp); 1990 (Nhất Trung)...

Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Quang Tuấn chia sẻ: "Không có vai diễn nào mà tôi không hài lòng ở bản thân mình. Công tâm mà nói là như vậy. Khi làm phim nào đó, tôi luôn cố gắng hết sức. Tôi không muốn 'tại - thì - mà - là', rồi tự đặt cho mình những câu hỏi như 'Tại sao lúc đó mình không diễn tốt hơn'. Tôi không phải là người như vậy. Một dự án điện ảnh thắng doanh thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và tôi cảm nhận rằng hiện tại không còn là cuộc chiến giữa các diễn viên nữa".

Quang Tuấn được giới trong nghề đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn đài từ. Với truyền hình, anh từng giành được 2 giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nam chính xuất sắc, cho Bình - Thuyền giấy và Quân - Khúc hát mặt trời.

Ngoài phim ảnh, năm 2025, Quang Tuấn còn được khán giả yêu mến khi góp mặt trong show thực tế Running Man Vietnam mùa 3.