Không chỉ Ưng Hoàng Phúc bẽ bàng

Ưng Hoàng Phúc vẫn hoạt động chăm chỉ với tần suất ra nhạc còn tốt hơn phần lớn đồng nghiệp trẻ tuổi. Dẫu vậy, sự hiệu quả vẫn là bài toán khó cho giọng ca “Thà rằng như thế”.

Ưng Hoàng Phúc vừa tái xuất đường đua nhạc Việt và như những lần trước đó, anh lại gây tranh luận trên mạng. Lần này, nam ca sĩ kết hợp với Thu Thủy trong ca khúc Chốn tim mình nương náu. Anh đón nhận nhiều bình luận tiêu cực từ khán giả vì âm nhạc và MV bị chê cũ kỹ, chưa thoát khỏi màu sắc đã giúp anh định hình tên tuổi từ 20 năm trước.

Trong danh sách ê-kíp sản xuất được ghi ở dưới MV, Ưng Hoàng Phúc không điểm tên người thực hiện vai trò sáng tác và hòa âm phối khí. Đó là một cách để Ưng Hoàng Phúc bảo vệ ê-kíp, sau khi một nhóm khán giả đã tìm tới chỉ trích nhạc sĩ sáng tác cho Ưng Hoàng Phúc ở các sản phẩm trước. Song, có một thực tế không thể che giấu là âm nhạc trong ca khúc mới nhất của Ưng Hoàng Phúc vẫn khó thuyết phục được thị hiếu khán giả hiện tại.

Vòng luẩn quẩn của Ưng Hoàng Phúc

Giọng ca sinh năm 1981 đã trải qua một năm biến động nhất trong sự nghiệp ca hát. Khởi nguồn từ MV Anh em trước sau như một cùng nhóm Ngũ Hổ Tướng, Ưng Hoàng Phúc vướng rắc rối vì tham gia quảng cáo đường dẫn cá độ. Ngũ Hổ Tướng bị khán giả dè bỉu vì thể hiện chất âm nhạc cũ kỹ, quanh quẩn với chủ đề tình anh em khăng khít, vốn đã lỗi thời ở thị trường từ nhiều năm trước.

Sau tranh cãi, Ưng Hoàng Phúc nỗ lực phát hành sản phẩm nhằm lấy lại niềm tin từ khán giả. Anh gia nhập đường đua nhạc Tết với 2 ca khúc được đầu tư quay MV, song tình thế chẳng thể thay đổi với cựu thành viên nhóm 1088. Phần lớn khán giả nhận xét Ưng Hoàng Phúc chưa thay đổi được cách xử lý giọng hát cũ kỹ. Nam ca sĩ vẫn chọn những bài hát bị “out meta” nặng và hình thức triển khai sản phẩm như quay MV cũng kém xa tiêu chuẩn của thị trường hiện đại.

Ưng Hoàng Phúc kết hợp với Thu Thủy trong sản phẩm âm nhạc mới.

Những vấn đề kể trên đều hiện diện trong MV mới nhất của Ưng Hoàng Phúc. Sau 2 ngày phát hành, MV Chốn tim mình nương náu của nam ca sĩ chỉ hút hơn 20.000 lượt xem. Lượng khán giả quan tâm và theo dõi sản phẩm của Ưng Hoàng Phúc suy giảm mạnh mẽ. Trong 20.000 lượt xem đó, có 50 lượt bình luận để lại và phần lớn đều là ý kiến tiêu cực để chê bai nam ca sĩ.

Sự kết hợp với Thu Thủy - nữ ca sĩ cùng thời Ưng Hoàng Phúc, vốn bị tụt lại từ lâu trên thị trường - không giúp anh thay đổi màu sắc. Tổng thể sản phẩm Chốn tim mình nương náu, nếu bộ đôi Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy làm ra để tri ân khán giả trung thành, làm gợi nhớ một thời huy hoàng của “cặp bài trùng” Ưng Hoàng Phúc - nhóm HAT thì sẽ phù hợp. Còn để mang sản phẩm của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy đặt lên bàn cân thị trường hiện tại, thật khó để tạo nên điều đặc biệt gì đó.

Ưng Hoàng Phúc vẫn chưa thể thoát khỏi cách quay MV theo concept của 20 năm trước, là dùng đa số góc máy trung và cận cảnh để lia theo nhân vật chính. Tinh thần của MV như thể một sân khấu hát live nhưng lồng ghép bối cảnh ngoài trời. Đây là yếu tố khiến ca khúc Chốn tim mình nương náu, vốn đã cũ về âm nhạc, càng trở nên nhàm chán vì sự hỗ trợ nửa vời từ yếu tố hình ảnh của MV.

Sự chăm chỉ của Ưng Hoàng Phúc là điều không thể phủ nhận. Nam ca sĩ đã nỗ lực xoay xở để kết hợp với nhiều ca sĩ, bắt tay cùng loạt ê-kíp. Thế nhưng, về tinh thần, cách làm của Ưng Hoàng Phúc vẫn xoay quanh sở trường của anh. Và một khi Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ bản ngã từ sở trường để đặt lên cuộc chiến trên thị trường nhạc Việt, điều hiển nhiên xảy ra là anh không thể dùng điều đó để cạnh tranh với các đồng nghiệp trẻ.

Không chỉ Ưng Hoàng Phúc chật vật

Từ Ưng Hoàng Phúc, khán giả nhạc Việt soi xét kỹ hơn với những ca sĩ của thế hệ trước còn hoạt động trên thị trường. Nhật Kim Anh đã hứng nhiều bình luận tiêu cực vì loạt sản phẩm âm nhạc mới bị “sến”, “cũ” trong một năm qua. Gần đây, Minh Hằng trở lại đường đua từ sau game show Chị đẹp. Nữ ca sĩ phát hành 2 MV liên tiếp được đầu tư mức kinh phí rất cao, kết hợp toàn ê-kíp đình đám, song thành công vẫn đang quay lưng với Minh Hằng.

Tuấn Hưng cũng từng vấp ngã khi phát hành MV Quả táo vàng. Thành viên nhóm Quả dưa hấu bị chê lỗi thời, “cố đấm ăn xôi” để cạnh tranh với đàn em nhưng thành phẩm làm ra kém chất lượng. Để rồi, Tuấn Hưng phải tự tay ẩn MV Quả táo vàng khỏi nền tảng YouTube sau những phản ứng trái chiều.

Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews gần đây, Tuấn Hưng nói đã chấp nhận bản thân "bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp". Anh chia sẻ: "Ai cũng vậy thôi, nhất là với những người từng ở đỉnh cao rồi rơi vào đà xuống của lứa tuổi. Nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Bởi với tôi, 5 người, 10 người hay 50.000 người đứng trước mặt tôi cũng đều là khán giả. Quy mô, số lượng con người không thể hiện tất cả, thay vào đó, điều quan trọng là họ vẫn muốn nghe tôi hát. Chỉ cần họ còn muốn tôi cống hiến thì tôi tiếp tục thôi".

Tuấn Hưng và Nhật Kim Anh cũng lâm cảnh tương tự Ưng Hoàng Phúc.

Hay ít ngày trước, Bảo Thy cũng gây chú ý khi tiết lộ phải bỏ cả album, “đập đi xây lại” cho hành trình trở lại đường đua vì sợ bị khán giả chê lỗi thời. "Thy chưa tìm được sản phẩm hay như mong muốn mà vẫn tiếp cận được với âm nhạc hiện đại. Thật sự khó. Đó là lý do Thy bỏ hẳn album Vol 3 của mình dù tiếc lắm. Đơn giản vì Thy biết là nếu có ra mắt, mọi người cũng lại sẽ nói màu nhạc, tư duy âm nhạc cũ quá...", nữ ca sĩ cho biết.

Thế mới thấy, đó là nỗi khổ chung của đa số ca sĩ ở thế hệ trước. Ưng Hoàng Phúc, Nhật Kim Anh, Tuấn Hưng và Bảo Thy đều là những tên tuổi lớn của thị trường từ hơn hai thập niên trước. Sau chừng ấy năm, tất cả đều khó khăn trên hành trình tìm lại hào quang thêm một lần nữa. Và nhìn vào khó khăn của các ca sĩ, có một điểm chung là họ chỉ thuần hát, không có khả năng sáng tác.

Bảo Thy hoạt động nghệ thuật tích cực trong thời gian gần đây.

Các ca sĩ đã từng thành công khi chọn những sáng tác từ các nghệ sĩ “ruột”. Sau nhiều năm, nếu giữ cách làm tương tự, không còn gì giúp họ đột phá nữa, thậm chí là bị lỗi thời. Nếu tìm tới nhạc sĩ của thế hệ sau, đang “trending” trên thị trường, sẽ có rào cản lớn để thích nghi màu sắc âm nhạc mới vốn đã khác một trời một vực so với Vpop của 20 năm trước. Theo kịch bản tốt nhất bây giờ, một ca sĩ sẽ tự sáng tác và định hình màu sắc âm nhạc cho chính họ. Nhưng đa phần ca sĩ của Vpop những năm 2004, 2005 không làm được điều này.

Ngay cả những ca sĩ hoạt động bền bỉ, tư duy hiện đại như Noo Phước Thịnh và Đông Nhi cũng vất vả, từ lâu đã không có thêm bản hit. Quay trở lại với Ưng Hoàng Phúc, chuyện nam ca sĩ đã lỗi thời là đúng với thực tế. Nhưng một khi rơi vào tình cảnh của Ưng Hoàng Phúc và tìm phương án giải quyết để thoát sự lỗi thời đó, sẽ là bài toán rất khó để tìm thấy lời giải.