Ai bị bỏ lại trong cuộc chiến của các chị đẹp

Trong hai tuần, "Chị đẹp" oanh tạc thị trường nhạc Việt với chuỗi sản phẩm được đầu tư mạnh tay của Minh Hằng, Tóc Tiên, Kiều Anh và Ngọc Thanh Tâm. Song hiện tại, cả 3 MV đều khởi đầu chậm.

Những ngày qua, thị trường nhạc Việt chứng kiến sự thống lĩnh từ dàn nữ ca sĩ bước ra từ Chị đẹp đạp gió mùa hai. Các ca sĩ thay phiên nhau phát hành MV, với mức độ độ đầu tư lớn.

Tháng 3 cũng là dịp lý tưởng để các nghệ sĩ phát hành sản phẩm mới. Sức cạnh tranh của thị trường nhạc Việt hiện tại cũng chưa khốc liệt vì phần lớn tên tuổi hàng đầu trong giới ca sĩ/rapper chưa có kế hoạch.

Bộ đôi Minh Hằng và Tóc Tiên đã "nổ phát súng” đầu tiên bằng MV Hoa hồng ai vun trồng. Tiếp đó, Kiều Anh gây chú ý khi ra mắt thị trường bằng MV Nhả vía, kết hợp với rapper Pháo và "bưng bê" cả dàn cameo đình đám vào MV như MisThy, DJ Mie, BB Trần, Quỳnh Anh Shyn, Muộii, Phùng Khánh Linh và Ngọc Thanh Tâm. Mới nhất, Ngọc Thanh Tâm cũng chính thức tái xuất thị trường với MV Tiếp nhiên liệu, cũng quy tụ một loạt tên tuổi đình đám từ game show Gia đình Haha.

Minh Hằng vẫn chưa có 'hit'

Sau 2 tuần lên sóng, MV Hoa hồng ai vun trồng của Minh Hằng và Tóc Tiên đã thất bại trong mục tiêu vươn lên thứ hạng cao ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Sản phẩm này chững lại từ mốc 1 triệu lượt xem/nghe trên YouTube. Các chiến lược quảng bá của MV như tạo âm thanh “viral” trên TikTok chưa phát huy hiệu quả. Nhìn sang đường đua nhạc số, chưa có dấu hiệu cho thấy Hoa hồng ai vun trồng sẽ là ca khúc hit có tính nghe lại cao.

Đó là thành tích thấp hơn nhiều so với kỳ vọng về màn kết hợp giữa Minh Hằng và Tóc Tiên. Bộ đôi đã từng so kè quyết liệt và cùng nhau gây sốt ở game show Chị đẹp đạp gió. Gần đây, độ hot của Tóc Tiên tăng vượt bậc nhờ loạt câu chuyện đời tư gây chú ý. Bên cạnh việc mời Tóc Tiên góp giọng, Minh Hằng chơi lớn khi bắt tay cùng ê-kíp thiện chiến, với DTAP giữ công đoạn sản xuất âm nhạc và Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn.

Chưa có cú nổ cho MV đắt tiền của Minh Hằng và Tóc Tiên.

Sự cộng hưởng từ tên tuổi Minh Hằng và Tóc Tiên không bùng nổ như dự đoán. MV Hoa hồng ai vun trồng được tất cả Chị đẹp hưởng ứng, chia sẻ để tăng khả năng phủ sóng đến khán giả nhưng chừng đó là không đủ. Nghe Hoa hồng ai vun trồng, nhiều khán giả nhận xét đây là ca khúc cá tính, đầu tư quay MV mãn nhãn phần nhìn. Song, điểm yếu của sản phẩm là âm nhạc khó tiếp cận, thiếu một đoạn điểm nhấn để gây “viral” trên mạng và đổ ngược sự chú ý của khán giả về MV.

Đã 2 sản phẩm liên tiếp, Minh Hằng bắt tay với nhóm producer DTAP nhưng hiệu quả chưa bùng nổ như kỳ vọng. Giọng ca sinh năm 1987 đã nỗ lực làm mới cá tính âm nhạc, hoạt động tích cực nhưng vẫn thiếu yếu tố để bắt kịp thị hiếu khán giả thị trường hiện tại. Dù rằng Minh Hằng đầu tư lớn và có chiến lược, sự thành công vẫn chưa đến với nữ ca sĩ.

Câu hỏi: "Làm thế nào để Minh Hằng có một bản 'hit' trong lần trở lại sau nhiều năm im ắng", trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều nền tảng mạng. Nữ ca sĩ thậm chí từng đăng dòng trạng thái: "Nếu không có hit thì sao?", trên trang Threads.

Kiều Anh mời Pháo góp giọng trong sản phẩm mới.

Tiếp nối Minh Hằng, một nhân tố khác của Chị đẹp mùa 2 là Kiều Anh tung MV được đầu tư kinh phí rất cao để dàn dựng bối cảnh từ phông xanh và nặng phần kỹ xảo. Kiều Anh đặt tham vọng lớn vào MV khi mời Pháo góp giọng ở một verse rap. Về dàn cameo, giọng ca sinh năm 1994 quy tụ dàn nghệ sĩ ở cả 3 "vũ trụ" Chị đẹp, Em xinh và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Thành tích của Nhả vía tốt hơn Hoa hồng ai vun trồng. Sau một tuần phát hành, MV của Kiều Anh hút 1 triệu lượt nghe/xem, hiện giữ vị trí thứ 8 ở “top trending”. Nhưng nhìn vào cục diện đường đua hiện tại, MV Nhả vía có ít khả năng vươn lên vị trí cao hơn ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Và cơ hội để Kiều Anh, Pháo đánh dấu bản hit đầu tiên của nhạc Việt trong năm 2026 là không nhiều.

Tình thế của Ngọc Thanh Tâm

Trong năm 2025, cái tên Ngọc Thanh Tâm được nhắc đến nhiều khi cô là một phần của game show Gia đình Haha được đông đảo khán giả mến mộ. Khi tệp fan được mở rộng, Ngọc Thanh Tâm tái xuất với vai trò ca sĩ. Cô đầu tư “khủng” cho MV Tiếp nhiên liệu khi mời một loạt đồng nghiệp nam đang phủ sóng thị trường.

Đó là Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Minh Xù, Jun Phạm, Cường Seven, Neko Lê, BB Trần, Trúc Nhân, Rhymastic, Lâm Thành Kim, Hà Kino, Bùi Công Nam, Nhâm Phương Nam, Tuimi, Xuân Nghi, Võ Tấn Phát và đạo diễn Kiên Ứng.

Tuy nhiên, sau một ngày phát hành, MV Tiếp nhiên liệu của Ngọc Thanh Tâm chỉ thu hút hơn 50.000 lượt nghe/xem. Đây là con số khiêm tốn, còn cách xa cột mốc để chen chân vào top thịnh hành. Ngọc Thanh Tâm có thể là gương mặt hot từ game show nhưng khi trở lại cuộc chơi âm nhạc, sản phẩm của cô chưa thu hút tương tác bùng nổ như vậy. Với chỉ hơn 500 lượt bình luận và hơn 4.000 lượt thích cho MV, rõ ràng Ngọc Thanh Tâm cần một chiến lược quảng bá hiệu quả hơn cho sản phẩm.

Ngọc Thanh Tâm phát hành sản phẩm âm nhạc nhưng lượt xem không khả quan.

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc với Ngọc Thanh Tâm. Thông thường, một MV âm nhạc tung lên thị trường sẽ có giai đoạn vàng từ 3-5 ngày để cạnh tranh đường đua. Lợi thế của ca khúc Tiếp nhiên liệu là âm nhạc catchy (bắt tai) và dường như được ê-kíp Ngọc Thanh Tâm chọn để trẻ hóa hình tượng và đánh vào tệp “viral” mạng xã hội. Chờ xem trong vài ngày tiếp theo, các chiến lược quảng bá âm nhạc, đính kèm nội dung trên TikTok của Ngọc Thanh Tâm có hiệu quả.

Trong năm 2026, thị trường nhạc Việt chỉ mới bước vào giai đoạn “làm nóng”. Cơn sốt đường đua phim Tết chỉ mới hạ nhiệt và sự quan tâm của khán giả cho đường đua âm nhạc cần thời gian để phục hồi. Không chỉ 3 MV của Chị đẹp, một loạt sản phẩm âm nhạc khác đều tăng trưởng lượt nghe/ xem chậm so với mọi khi.

Điển hình như MV Người im lặng gặp người hay nói của HIEUTHUHAI, hiện chỉ hút hơn 6 triệu lượt nghe/xem sau 10 ngày. Năm ngoái, MV Nước mắt cá sấu của nam rapper chạm mốc 10 triệu lượt nghe/xem sau một tuần.

Đường đua âm nhạc thịnh hành hiện tại là sự thống trị của giới rap Việt. Đứng phía sau HIEUTHUHAI là MCK và Ricky Star nhưng 2 bản nhạc Ngongiodemquatrangsangdemnay và Tấm lòng Cửu Long đã chững lại.

Việc thị trường âm nhạc sôi động với sự ra mắt liên tiếp của nhiều sản phẩm nhưng chưa có một MV viral xuất phát từ nhiều yếu tố. Trong đó, lý do lớn nhất xuất phát từ chất lượng âm nhạc.

Nếu dịp đầu năm ngoái, thị trường nhạc Việt liên tiếp có những cú nổ với Dù chưa tận thế, Bắc Bling. Một năm sau, các sản phẩm đang góp mặt ở đường đua đều gặp vấn đề. Những tên tuổi hot như HIEUTHUHAI, MCK được cho quá hời hợt trong lần trở lại này. Còn những MV đầu tư lớn, được quảng bá mạnh từ Minh Hằng, Kiều Anh và Ngọc Thanh Tâm, thì đây đều là những tên tuổi không hot ở thị trường nhạc Việt hiện tại, dẫn đến không thể khuấy đảo thị trường ngay lập tức.