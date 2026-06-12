Bạch Lộc lao đao

Sự nghiệp của Bạch Lộc gặp phải nguy cơ lớn khi làn sóng tẩy chay không dừng lại. Cô còn bị nghi ngờ về quá trình xét duyệt danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia".

Tranh cãi diễn xuất

Trang 163 đưa tin những ngày qua khi bộ phim cổ trang của Bạch Lộc lên sóng, nữ diễn viên sinh năm 1994 vướng vào đợt tranh cãi mới.

Phim cổ trang là chủ đề quen thuộc với Bạch Lộc, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn với Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh An như mộng, Bạch nguyệt phạn tinh, Lâm giang tiên, Đường cung kỳ án...

Mạc ly lên sóng vào thời điểm Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng đàn anh trong show Keep Running. Vì vậy, cảm tình của khán giả dành cho tác phẩm này không cao. Nội dung phim bị đánh giá thiếu mới mẻ, mô-típ nữ chính bị gia đình ghẻ lạnh, nam nữ chính "cưới trước yêu sau" đã xuất hiện quá nhiều trong các bộ phim cổ trang những năm gần đây.

Diễn xuất của Bạch Lộc trong Mạc ly nhận nhiều tranh cãi. Nữ diễn viên bị góp ý cách trang điểm già cỗi, diễn cứng.

Bạch Lộc nhận nhiều góp ý về diễn xuất.

Theo QQ, những điểm yếu trong diễn xuất của Bạch Lộc được bộc lộ từ những phim trước. Trong Trường nguyệt tẫn minh. Sau 3 năm, Bạch Lộc chưa tiến bộ.

Có thể thấy, nữ diễn viên chưa nghiên cứu để thể hiện nhân vật. QQ cho rằng đây là sự thiếu bứt phá.

Mạc ly lên sóng không đạt được thành tích khả quan. Chỉ số độ hot của nhân vật do Bạch Lộc thể hiện đứng thứ 5, thua cả nhân vật của Lưu Hạo Tồn dù phim Vai chính đã kết thúc. Lượt xem Mạc ly trong ngày đầu là 12 triệu, nhưng ngày thứ 2 chỉ đạt 20 triệu, lượng tăng không đột phá.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá phim lên sóng là thời điểm các nghệ sĩ lấy lại cảm tình của khán giả. Ví dụ như Triệu Lộ Tư, Lưu Hạo Tồn từng vướng không ít tranh cãi nhưng khi phim phát sóng có thành tích tốt, danh tiếng của họ cải thiện đáng kể.

Bạch Lộc đang vướng vào scandal được nhà sản xuất ưu ái nên vô lễ tại show Keep Running, phim Mạc ly lên sóng với kỳ vọng sẽ thay thế những ác cảm của công chúng, tuy nhiên không thành công. Thậm chí, danh tiếng của Bạch Lộc càng lao đao hơn.

Bạch Lộc danh tiếng lao đao vì scandal bủa vây.

Bị yêu cầu điều tra

Phim mới lên sóng không đạt thành tích khả quan, Bạch Lộc vướng vào lùm xùm vì danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia". Theo đó, cuối năm 2024, Bạch Lộc được nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia, đây là một danh xưng có ý nghĩa to lớn không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được. Tuy nhiên, khán giả tìm hiểu và cho thấy quy trình xét duyệt danh hiệu của Bạch Lộc còn nhiều vướng mắc.

Theo đó, nữ diễn viên không đáp ứng được yêu cầu về học vấn, cô chỉ tốt nghiệp cao đẳng, trong khi đó, muốn được cấp chứng nhận Diễn viên cấp III thì nghệ sĩ phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan. Phải là diễn viên cấp IV quốc gia và đủ thời gian công tác 4 năm. Bạch Lộc không phải diễn viên cấp IV, quá trình xét duyệt của cô không công khai, thành tích chuyên môn chưa rõ ràng đã được đặc cách nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia khiến nhiều người thắc mắc.

Khán giả liên tục yêu cầu mở cuộc điều tra với quá trình cấp danh hiệu của Bạch Lộc, nếu trái quy định thì phải thu hồi chức danh và truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan để đảm bảo sự công bằng trong xã hội, minh bạch trong công việc.

Công chúng yêu cầu điều tra Bạch Lộc vì cô được đặc cách xét duyệt lên Nghệ sĩ cấp III quốc gia.

Khi phim Mạc ly vừa lên sóng, biên kịch Mông Kỳ Kỳ lên tiếng tố Bạch Lộc dùng sức ảnh hưởng của mình để thay thế đội ngũ biên kịch ngay trước ngày khai máy. Dù sau đó có nhiều đồng nghiệp lên tiếng bảo vệ Bạch Lộc, nhưng khán giả vẫn đặt nghi ngờ.

Khán giả đặt nghi vấn khi Tập đoàn Đầu tư Văn hóa Giang Tô là đơn vị thường xuyên đầu tư vào các dự án có Bạch Lộc tham gia đóng chính là Cảnh sát vinh dự, Dĩ ái vi doanh, Bắc Thượng và bộ phim Mạc Ly vừa lên sóng. Đây có thể là "ông lớn" đứng sau hậu thuẫn cho sự nghiệp của Bạch Lộc.