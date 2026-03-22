Phía Lamoon thông báo khẩn

Công ty quản lý của "em xinh" Lamoon cảnh báo về tình trạng nghệ sĩ bị bôi nhọ, lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Vài ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến nghi vấn tình cảm giữa một giám đốc sản xuất âm nhạc (đã có vợ) và ca sĩ trẻ của chương trình âm nhạc. Dưới các bài đăng này, Lamoon bất ngờ bị "réo tên", kèm theo loạt bình luận, bàn tán trái chiều.

Đến sáng 22/3, công ty quản lý của Lamoon chính thức lên tiếng về tình trạng nghệ sĩ bị bôi nhọ, lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

"Công ty sẽ chủ động tiến hành ghi nhận và thu thập các bằng chứng liên quan đến những nội dung, hình ảnh hoặc thông tin có dấu hiệu bôi nhọ, xuyên tạc hoặc xâm phạm đến danh dự, uy tín và hình ảnh của các nghệ sĩ đang hợp tác cùng công ty trên không gian mạng. Trong quá trình hoạt động, công ty luôn tôn trọng sự đa dạng của các ý kiến và góc nhìn từ công chúng. Tuy nhiên, công ty sẽ không chấp nhận những hành vi lợi dụng môi trường mạng để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ", theo thông báo của phía nữ ca sĩ.

Lamoon được chú ý sau chương trình Em xinh "say hi". Ảnh: FBNV.

Công ty của Lamoon đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc lan truyền các nội dung liên quan đến nghệ sĩ. "Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và tình cảm của khán giả dành cho các nghệ sĩ và mong muốn cùng cộng đồng xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, văn minh và tôn trọng giá trị sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật", phía công ty nhấn mạnh.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô là cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và từng đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Năm 2021, Lamoon đỗ Á khoa ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Năm 2023, Lamoon tham gia Vietnam Idol và dừng lại ở Top 6. Đến năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện trong Em xinh say hi, lọt vào Top 5 chung cuộc. Trong chương trình, Lamoon thể hiện khả năng ca hát, rap và nhảy, đồng thời gây chú ý với phong cách biểu diễn độc đáo.