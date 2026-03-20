Sao nam tử vong dưới kênh nước ở Thái Lan

Ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Jordan Wright, qua đời ở tuổi 33 tại Thái Lan. Sự ra đi của anh khiến đồng nghiệp và bạn bè bàng hoàng.

Independent đưa tin theo nguồn tin từ địa phương, Jordan Wright qua đời ở tuổi 33 tại khu vực gần bãi biển Phuket (Thái Lan), chỉ vài tuần sau khi anh chuyển đến đây sinh sống. Thi thể của ngôi sao truyền hình thực tế được tìm thấy trong một kênh nước tại đây.

Cái chết của Jordan Wright được cảnh sát địa phương và Bộ Ngoại giao Anh xác nhận. Hiện tại, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đang tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân và giữ liên lạc với chính quyền sở tại để làm rõ nguyên nhân cái chết. Phía cảnh sát Thái Lan cũng đang tiến hành điều tra thêm thông tin vụ việc.

Jordan Wright qua đời ở tuổi 33. Ảnh: IGNV.

Theo Mirror, Jordan được phát hiện nằm úp mặt xuống kênh, mặc áo sơ mi xám và quần đen, không đi giày. Cảnh sát cho biết trong túi anh có thẻ chìa khóa khách sạn Coco Phuket Bangtao. Điện thoại của anh được phát hiện gần đó trên bờ kênh. Phía cảnh sát khẳng định không có dấu hiệu bị hành hung hay vật lộn. Thi thể của anh đã được đưa đến Bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi.

Đại diện chương trình The Only Way is Essex chia sẻ trong thông cáo chính thức: "Đại gia đình TOWIE xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Jordan Wright trong thời khắc đau thương này".

Trên trang cá nhân của Jordan, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những dòng tiễn biệt. Chloe Brockett, ngôi sao của TOWIE, chia sẻ: "Yên nghỉ nhé, Jordan". Liam "Gatsby" Blackwell, một người bạn thân thiết từng cùng tham gia show truyền hình, bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của đồng nghiệp. "Sẽ nhớ cậu lắm, người anh em. Thật may mắn khi mình đã kịp gặp nhau tại Thái Lan vài tháng trước. Xin gửi tình yêu và sự sẻ chia đến gia đình cậu", Blackwell viết.

Jordan Wright lần đầu ra mắt khán giả truyền hình qua show Ex On The Beach của MTV vào năm 2017. Một năm sau, anh góp mặt trong 17 tập của series ăn khách The Only Way is Essex.

Dù nhận được nhiều sự chú ý, Jordan chỉ gắn bó với showbiz trong một thời gian ngắn. Sau khi kết thúc mùa phim năm 2018, anh quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để quay lại với công việc lính cứu hỏa chuyên nghiệp trước khi sang Thái Lan định cư.