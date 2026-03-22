Vợ Dương Khắc Linh mang song thai lần hai

Sara Lưu tiết lộ tin vui tại live show của chồng vào tối 21/3. Cô đã trải qua tuần thứ 10 của thai kỳ.

Tối 21/3, trong live show của Dương Khắc Linh diễn ra tại Hà Nội, Sara Lưu bất ngờ thông báo cô đang mang thai song sinh. Cô vừa bước qua tuần thứ 10 của thai kỳ. "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cho gia đình Dương Khắc Linh - Sara Lưu thông báo tin vui nho nhỏ là năm nay sẽ đón thêm thành viên mới. Hiện tại cũng hơi sớm, vì thông thường là 12 tuần mới chia sẻ", nữ ca sĩ cho biết.

Sara Lưu nói cô mang thai hai bé gái. Dương Khắc Linh xúc động khi gia đình sắp sửa đón thêm hai thành viên mới. 6 năm trước, vợ nhạc sĩ mang thai song sinh hai bé trai là Gia Khang - Gia Khôi.

Dương Khắc Linh và Sara Lưu sắp sửa đón thêm hai thành viên mới. Ảnh: FBNV.

Dương Khắc Linh và Sara Lưu quen nhau từ cuộc thi Giai điệu chung đôi. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai kết hôn vào năm 2019. Họ trải qua gần 7 năm bên nhau. Cả hai đồng hành trong cuộc sống và công việc. Vào những dịp đặc biệt, nhạc sĩ thường dành tặng vợ những món quà hoặc lời chúc ngọt ngào.

Vào dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới, anh chia sẻ: "Người ta thường nói: 'Vợ chồng có lúc thăng, lúc trầm. Còn với anh, mọi thứ chỉ toàn là những điều tốt đẹp bên em. Chưa bao giờ có 'lúc trầm' nào cả. Và chính vì thế, anh yêu em nhiều đến vậy". Nhạc sĩ bày tỏ Sara Lưu mang đến cho anh sự bình yên, ổn định. Sau 6 năm, tình yêu anh dành cho người bạn đời vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ".

Trong khi đó, Sara Lưu chia sẻ cô hạnh phúc khi được chồng yêu thương, cưng chiều. Anh hỗ trợ cô trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái. Hai con trai của vợ chồng nhạc sĩ hiện theo học tại một trường quốc tế tại TP.HCM. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng anh đưa hai con đi du lịch, tận hưởng cuộc sống và tăng cường trải nghiệm cho các bé. Cả hai thống nhất trong phương pháp dạy con.