Ngôi sao bóng đá giận dữ trước hành xử của Chappell Roan

Jorginho lên tiếng chỉ trích Chappell Roan với cáo buộc đã cử một vệ sĩ đến tố cáo con gái nhỏ của anh tội quấy rối.

Theo People, ngày 21/3, cầu thủ bóng đá Jorginho (34 tuổi) đã đăng tải một tâm thư dài trên Instagram cá nhân bằng cả tiếng Anh và Bồ Đào Nha, bày tỏ sự bức xúc về tình huống mà gia đình anh vừa trải qua.

Theo lời Jorginho, vợ ông - Catherine Harding - cùng con gái 11 tuổi Ada Law (con riêng của Harding và tài tử Jude Law) đang dùng bữa sáng tại khách sạn Palácio Tangará thì bắt gặp nữ ca sĩ Chappell Roan (28 tuổi). "Con gái tôi đã thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khích. Cô bé thậm chí còn tự tay làm một tấm bảng cổ vũ vì quá hạnh phúc khi sắp được gặp nghệ sĩ mà mình từng rất ngưỡng mộ," nam cầu thủ chia sẻ.

Tuy nhiên, sự việc sau đó đã chuyển biến xấu. Jorginho khẳng định con gái ông chỉ đi ngang qua bàn của Roan để nhìn thần tượng mà không hề tiếp cận, làm phiền hay xin chữ ký. Thế nhưng, một vệ sĩ của nữ ca sĩ đã tiến đến bàn của gia đình với thái độ hung hăng.

Jorginho cáo buộc phía Chappell Roan đã cử người đến đe dọa và đổ lỗi cho vợ ông vì đã để con gái "thiếu tôn trọng" và "quấy rối" người khác. Nam cầu thủ bất bình: "Tôi không hiểu từ khi nào việc đi ngang qua và nhìn một ai đó lại bị coi là hành vi quấy rối. Vệ sĩ đó thậm chí còn đe dọa sẽ khiếu nại với khách sạn trong khi con gái tôi đang ngồi khóc nức nở".

Anh chia sẻ tiếp: "Tôi đã sống với bóng đá, sự chú ý của công chúng và những người nổi tiếng trong nhiều năm. Tôi hiểu rất rõ thế nào là tôn trọng và giới hạn. Những gì xảy ra ở đó không phải là như vậy. Đó chỉ là một đứa trẻ ngưỡng mộ ai đó".

Cuối bài đăng, ngôi sao bóng đá còn gắn thẻ tài khoản của Roan kèm lời nhắn nhủ: "Nếu không có người hâm mộ, bạn sẽ chẳng là ai cả".

Hiện tại, đại diện của nữ ca sĩ Chappell Roan - người dự kiến sẽ biểu diễn tại Lollapalooza Brasil cùng ngày - vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Phía khách sạn Palácio Tangará cũng giữ im lặng trước các yêu cầu bình luận từ truyền thông.

Sự việc đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là khi Chappell Roan đang là cái tên gây tranh cãi về những phát ngôn xoay quanh ranh giới giữa người hâm mộ và đời tư của nghệ sĩ trong thời gian gần đây.