Huyền thoại võ thuật từng đối đầu Lý Tiểu Long qua đời

Ngôi sao "Walker, Texas Ranger" trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại Hawaii. Ông mất đột ngột, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Theo CNN, thông qua trang cá nhân, gia đình tài tử Chuck Norris thông báo về sự ra đi của ông. "Với nỗi đau buồn sâu sắc, gia đình chúng tôi xin thông báo về sự ra đi đột ngột của người cha, người chồng kính yêu, Chuck Norris, vào sáng ngày hôm qua. Chúng tôi mong muốn giữ sự riêng tư trong thời điểm này. Xin mọi người hãy yên lòng vì ông ra đi thanh thản trong vòng tay ấm áp của người thân".

Phía gia đình tài tử cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã cầu nguyện cho ông trong suốt thời gian nhập viện. "Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn với đức tin, lý tưởng và sự tận tụy không ngừng nghỉ dành cho gia đình. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, sự kỷ luật và lòng nhân hậu, ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng", theo thông báo của gia đình.

Chuck Norris qua đời ở tuổi 86. Ảnh: Columbia TriStar Television.

Đại diện gia đình chia sẻ: "Đối với thế giới, ông ấy là một võ sĩ, một diễn viên và là biểu tượng của sức mạnh. Đối với chúng tôi, ông ấy là một người chồng tận tụy, một người cha, người ông yêu thương, một người anh trai tuyệt vời và là trái tim của cả gia đình. Ông ấy đã sống cuộc đời mình với niềm tin, mục đích và sự tận tâm không lay chuyển đối với những người ông yêu thương".

Chuck Norris sinh ngày 10/3/1940 tại Ryan, Oklahoma. Ông là một trong những huyền thoại của dòng phim hành động võ thuật tại Hollywood. Ông học võ trong thời gian phục vụ Không lực Mỹ. Xuất ngũ, Norris trở thành võ sư karate, mở võ đường đào tạo nhiều người nổi tiếng trước khi bén duyên điện ảnh.

Chuck Norris đã góp mặt trong 43 dự án phim lớn nhỏ. Ông nổi danh nhờ các vai hành động trong TV Series Walker, Texas Ranger (1993-2001), Braddock: Missing in Action III (1988) và bộ phim Mãnh long quá giang (1972).

Đáng chú ý, Chuck Norris từng đối đầu Lý Tiểu Long, huyền thoại dòng phim hành động võ thuật gốc Á của Hollywood trong bộ phim Mãnh long quá giang.

Phim lấy bối cảnh Rome, nơi việc kinh doanh của một nhà hàng gặp khó khăn vì xích mích với một gã trùm xã hội đen. Lý Tiểu Long vào vai Tang, một võ sư trẻ tuổi quyết tâm giúp đỡ nhà hàng chống lại những kẻ quấy phá.

Tang dạy karate cho nhân viên cửa hàng và dần được họ kính trọng. Sau vài lần kéo tới phá phách cửa hàng nhưng thất bại, gã trùm đã thuê một nhóm võ sĩ tới thách đấu Tang. Trong đó mạnh nhất là Colt, đấu sĩ đẳng cấp thế giới do Chuck Norris thủ vai.