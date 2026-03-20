Huyền Baby và chồng doanh nhân sau 13 năm cưới

  • Thứ sáu, 20/3/2026 15:21 (GMT+7)
Vợ chồng Huyền Baby vừa tổ chức tiệc lãng mạn trong dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới.

Trên trang cá nhân, Huyền Baby đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc kỷ niệm 13 năm bên nhau với ông xã doanh nhân. Trong dịp đặc biệt, "chị đẹp" diện đầm cúp ngực gợi cảm. Trong khi đó, doanh nhân Quang Huy lịch lãm với áo polo phối cùng quần tây. Anh chuẩn bị một bó hồng lớn để tặng vợ. Cả hai cùng thưởng thức bữa tiệc sang trọng trong không gian ấm cúng, lãng mạn.

Ngoài vợ chồng Huyền Baby, hai con cũng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cha mẹ.

Vợ chồng Huyền Baby kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

"Yêu không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Và mình vẫn đang đi cùng nhau. Chúc mừng 13 năm ngày cưới", cô chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc phúc tới tổ ấm của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, nhiều fan còn dành lời khen cho sắc vóc của Huyền Baby ở tuổi 37.

Từ sau Chị đẹp đạp gió, Huyền Baby hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Cô tham gia nhiều sự kiện giải trí, thời trang và biểu diễn tại một số sân khấu âm nhạc. Song cô vẫn tập trung phần lớn thời gian cho kinh doanh.

Cô chia sẻ: "Với tôi, nghệ thuật không hẳn là nghề nghiệp. Đây được xem như một phần thanh xuân mà tôi đã không lựa chọn trước đây. Khi tôi quyết định tham gia chương trình, gia đình luôn ủng hộ theo đuổi trải nghiệm này. Do đó tôi nghĩ không cần so sánh điều gì quan trọng hơn".

Huyền Baby và ông xã Quang Huy kết hôn vào năm 2013. Chồng nữ ca sĩ điều hành chuỗi khách sạn có tiếng tại TP.HCM.

Cô có cuộc hôn nhân viên mãn, êm ấm. Trên trang cá nhân, Huyền Baby thường đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng cùng các con. Gia đình cô thường xuyên du lịch nước ngoài cùng nhau, chẳng hạn Mỹ, Nhật Bản, Thuỵ Sĩ, Pháp, Hàn Quốc… Huyền Baby cũng đầu tư cho thời trang, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

    Quang Huy là nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, đạo diễn phim và là người sáng lập công ty giải trí Wepro. Anh bắt đầu sáng tác ca khúc cho các ca sĩ như Đan Trường, Mỹ Tâm và làm quản lý cho một số ca sĩ. Anh được coi là một trong những bầu sô ca nhạc có ảnh hưởng nhất Vpop khi giúp Ưng Hoàng Phúc, nhóm H.A.T trở thành ngôi sao nhạc Pop vào đầu thập niên 2000.

    • Ngày sinh: 25/8/1980
    • Nơi sinh: Hải Phòng
    • Công ty: WEPRO

Ai bị bỏ lại trong cuộc chiến của các chị đẹp

20/3/2026

Trong hai tuần, "Chị đẹp" oanh tạc thị trường nhạc Việt với chuỗi sản phẩm được đầu tư mạnh tay của Minh Hằng, Tóc Tiên, Kiều Anh và Ngọc Thanh Tâm. Song hiện tại, cả 3 MV đều khởi đầu chậm.

Sao nam tử vong dưới kênh nước ở Thái Lan

20/3/2026

Ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Jordan Wright, qua đời ở tuổi 33 tại Thái Lan. Sự ra đi của anh khiến đồng nghiệp và bạn bè bàng hoàng.

Hoàng Mập lên tiếng tin vỡ nợ

20/3/2026

Hoàng Mập cho biết anh bức xúc khi tin đồn nợ nần, phải bán biệt phủ lan truyền trên mạng. Nghệ sĩ khẳng định tất cả chỉ là tin giả.

