Bảo Thy ở hiện tại

Nữ ca sĩ chia sẻ cô từng bỏ album Vol 3 vì sợ bị chê tư duy, màu nhạc cũ kỹ. Bảo Thy tổn thương trước những lời nhận xét từ công chúng.

Trên Threads, Bảo Thy chia sẻ về lý do không phát hành sản phẩm cá nhân trong nhiều năm qua. Nữ ca sĩ kể cô từng thực hiện album Vol 3 nhưng sau đó quyết định hủy bỏ. Lý do xuất phát từ việc cô sợ phải đón nhận những bình luận tiêu cực từ công chúng.

"Thy chưa tìm được sản phẩm hay như mong muốn mà vẫn tiếp cận được với âm nhạc hiện đại. Thật sự khó. Đó là lý do Thy bỏ hẳn album Vol 3 của mình dù tiếc lắm. Đơn giản vì Thy biết là nếu có ra mắt, mọi người cũng lại sẽ nói màu nhạc, tư duy âm nhạc cũ quá...", Bảo Thy chia sẻ.

Bảo Thy cho biết cô tổn thương khi đọc những bình luận chê âm nhạc cũ. Ảnh: FBNV.

Cô cho biết bản thân bị tổn thương khi đọc những lời chê bai từ phía khán giả. Bảo Thy hy vọng trong tương lai gần sẽ tìm được bài hát mong muốn để có thể chạm đến khán giả trẻ.

"Thy chọn bình yên cho đến khi nào thật sự cảm thấy mình đã sẵn sàng quay trở lại với âm nhạc, màu sắc riêng nhưng vẫn tiếp cận được thị hiếu khán giả hiện đại. Đây là tâm tư thật lòng của Thy khi có quá nhiều câu hỏi: 'Album Vol 3 của chị đâu rồi?'. Thy cũng đã thử, cố gắng nhưng thật sự rất khó", cô nói.

Dưới bình luận, nhiều fan của Bảo Thy động viên nữ ca sĩ. Họ bày tỏ sự ủng hộ và mong cô sớm phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Gần đây, Bảo Thy xuất hiện trở lại trên một số sân khấu âm nhạc và chương trình truyền hình thực tế. Cô nhận nhiều lời khen từ khán giả với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng cân đối dù đã trải qua một lần sinh nở.

Trước đây, có khoảng thời gian thông tin Bảo Thy giải nghệ lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Thông tin này xuất hiện khi Bảo Thy ít xuất hiện hơn trước. Khi đó, Bảo Thy phủ nhận giải nghệ. Cô nói vẫn hoạt động nhưng chọn lịch trình phù hợp với cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại.

"Tôi đã lập gia đình và có em bé, do đó tôi sẽ chỉ xuất hiện, nhận lời biểu diễn ở chương trình nào phù hợp với bản thân. Với bar, club, tôi sẽ không biểu diễn ở những nơi đó nữa. Bởi thứ nhất, hình ảnh của tôi không còn phù hợp. Thứ hai, thời gian diễn ở những nơi đó rất trễ trong khi bây giờ 22h, tôi đã đi ngủ. Do đó, tôi cần những lựa chọn phù hợp hơn cho bản thân", ca sĩ từng chia sẻ.