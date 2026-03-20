Hoàng Mập lên tiếng tin vỡ nợ

Hoàng Mập cho biết anh bức xúc khi tin đồn nợ nần, phải bán biệt phủ lan truyền trên mạng. Nghệ sĩ khẳng định tất cả chỉ là tin giả.

Sáng 20/3, Hoàng Mập chia sẻ những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện các tin đồn về việc anh vỡ nợ, phải bán biệt phủ, chuyển lên Lâm Đồng sống. Nhiều người thân, bạn bè của anh lo lắng, gọi điện và nhắn tin hỏi han.

"Tôi không hiểu những tin đồn đó từ đâu mà ra. Mọi người đồn tôi phá sản, vỡ nợ vì làm phim... Tất cả đều là tin giả. Việc mua, bán bất động sản là bình thường. Tôi mua được thì bán được. Căn nhà ở Đồng Nai là tâm huyết của tôi và chưa từng nghĩ đến việc phải rời xa đó. Nhưng trong thời điểm này, tôi nghĩ việc chuyển lên ở cùng gia đình ở Lâm Đồng là phù hợp", Hoàng Mập cho biết.

Nhà mới của Hoàng Mập tại Lâm Đồng. Ảnh: NVCC.

Hoàng Mập mong khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. "Khi tin giả lan truyền trên mạng, người thân và bạn bè tôi đều lo lắng, hỏi han. Tôi đều dặn mọi người hãy đọc các thông tin chính thức từ những trang báo chí chính thống, uy tín để tránh hoang mang", anh chia sẻ.

Nhà mới của Hoàng Mập ở Di Linh, Lâm Đồng được xây trên mảnh đất rộng khoảng 10.000 m2. Nghệ sĩ xây 4 khu nhà với 10 phòng ngủ và phần lớn diện tích là làm vườn. Gia đình anh chuyển về đây sinh sống từ tháng 1.

Trước đó, Hoàng Mập sống trong biệt phủ ở Trảng Bom, Đồng Nai, cách TP.HCM khoảng 50 km. Anh cho biết đã bắt tay xây nhà từ 2015, đến 2017 mới hoàn thành.

Căn biệt phủ gồm nhiều gian nhà liền kề, có hai cổng chính và phụ. Lối đi giữa các gian nhà được trang trí bằng nhiều tiểu cảnh, cây xanh, giếng nước. Ngôi nhà chính 3 gian là nơi ở chính của gia đình Hoàng Mập. Đây là một ngôi nhà cổ được anh mua ở Nam Định (nay là Ninh Bình). Sau đó, anh thuê một đội thợ từ Nam Định vào lắp ráp ngôi nhà. Toàn bộ được làm bằng gỗ lim, huỳnh đàn. Nội thất trong nhà cũng được chạm trổ cầu kỳ.