Động thái của nhạc sĩ Minh Khang

Nhạc sĩ Minh Khang có động thái gây chú ý trên mạng xã hội sau sự việc dọa đấm tài xế taxi gây ồn ào.

Chiều 20/3, theo ghi nhận, nhạc sĩ Minh Khang đã thay đổi đối tượng của bài đăng xin lỗi sau sự việc dọa đấm tài xế taxi gây lùm xùm những ngày qua.

Cụ thể, nam nhạc sĩ cài đặt chế độ bạn bè cho bài đăng này. Với những tài khoản chỉ theo dõi Minh Khang, bài xin lỗi nói trên không còn hiển thị.

Tri Thức - Znews liên hệ nhạc sĩ Minh Khang song không nhận được phản hồi.

Những ngày qua, sự việc Minh Khang có lời lẽ dọa dẫm, công kích với tài xế taxi gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Clip ghi lại vụ việc thu hút sự bàn tán từ dân mạng.

Trang cá nhân của Minh Khang nhận lượt phẫn nộ lớn từ phía công chúng. Đến ngày 18/3, Minh Khang thừa nhận là người đàn ông xuất hiện trong đoạn video đang gây tranh cãi. Nhạc sĩ cho biết sự việc xảy ra vào buổi tối khi bản thân đã sử dụng nhiều rượu bia nên không kiểm soát được lời nói, dẫn đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực với tài xế.

“Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó”, Minh Khang chia sẻ.

Theo nam nhạc sĩ, việc clip bị công khai trên mạng xã hội khiến sự việc lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều bình luận công kích nhắm vào anh và gia đình. Vì vậy, anh đã phản ánh vụ việc với nền tảng gọi xe nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân.

Dù vậy, bài đăng xin lỗi của Minh Khang tiếp tục gây tranh cãi. PGS. TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT nhận định với Tri Thức - Znews dưới góc độ quản trị truyền thông hình ảnh, anh đánh giá cách hành xử của Minh Khang là thiếu khôn khéo.

Thay vì lựa chọn giải quyết trực tiếp và nhận trách nhiệm về ứng xử không phù hợp với tài xế dựa trên tinh thần đối thoại, anh lại đẩy sự việc lên hệ thống thông qua việc khiếu nại với Grab.

"Sai lầm nằm ở chỗ: Minh Khang xem quyết định của mình đơn thuần là khách hàng đang thực hiện khiếu nại dịch vụ, trong khi với nhiều người họ xem anh là ‘người của công chúng’ đang dùng quyền lực của người nổi tiếng để tác động lên sinh kế của người lao động. Điều này dù vô tình hay cố ý cũng đã biến anh từ một người có lý lẽ thành một người dùng áp lực nổi tiếng của mình để chèn ép nhân viên phục vụ thấp cổ bé họng trong mắt công chúng", chuyên gia đánh giá.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) - chỉ ra vụ việc để lại bài học cho cả 2 phía. Trước hết, đối với tài xế, bài học lớn nhất là ranh giới pháp lý trong việc “tự bảo vệ mình” bằng cách ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội. Trong bối cảnh tranh chấp, nhiều người có xu hướng sử dụng mạng xã hội như một công cụ để phản ánh hoặc tạo áp lực dư luận, tuy nhiên điều này không thể đứng trên các quy định pháp luật.