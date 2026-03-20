Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) vừa bị Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Tiền Phong, ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Ngọc Tiền khá kín tiếng. Doanh nhân không hoạt động mạng xã hội như trước.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Cụ thể, công ty này thành lập vào năm 2014, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng . Các lĩnh vực kinh doanh bao gồm tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản... Đến tháng 4/2018, công ty của bà Ngọc Tiền tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng .

Trên website chính thức của GIS, doanh nghiệp này giới thiệu là đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu tại "thiên đường Đảo Ngọc" Phú Quốc.

Bên cạnh đó, bà Ngọc Tiền cũng đóng vai trò là cổ đông lớn tại một công ty xây dựng có tiếng ở Kiên Giang.

Về đời tư, bà Ngọc Tiền từng kết hôn với cố nghệ sĩ Quý Bình. Cả hai có một người con chung. Song, những năm qua, bà Ngọc Tiền cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông ở các sự kiện thuộc lĩnh vực showbiz.