Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt

  • Thứ sáu, 20/3/2026 17:13 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) vừa bị Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Tiền Phong, ngày 20/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Ngọc Tiền khá kín tiếng. Doanh nhân không hoạt động mạng xã hội như trước.

nguyen ngoc tien anh 1

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Cụ thể, công ty này thành lập vào năm 2014, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh bao gồm tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản... Đến tháng 4/2018, công ty của bà Ngọc Tiền tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

Trên website chính thức của GIS, doanh nghiệp này giới thiệu là đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu tại "thiên đường Đảo Ngọc" Phú Quốc.

Bên cạnh đó, bà Ngọc Tiền cũng đóng vai trò là cổ đông lớn tại một công ty xây dựng có tiếng ở Kiên Giang.

Về đời tư, bà Ngọc Tiền từng kết hôn với cố nghệ sĩ Quý Bình. Cả hai có một người con chung. Song, những năm qua, bà Ngọc Tiền cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông ở các sự kiện thuộc lĩnh vực showbiz.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Nghịch lý phim Việt

Hàng loạt dự án nội địa nối đuôi nhau ra mắt. Thị trường điện ảnh sôi động song chất lượng thiếu tương xứng.

An Nhi

nguyễn ngọc tiền TP.HCM nguyễn ngọc tiền bị bắt

    Dong thai cua nhac si Minh Khang hinh anh

    Động thái của nhạc sĩ Minh Khang

    3 giờ trước 15:18 20/3/2026

    0

    Nhạc sĩ Minh Khang có động thái gây chú ý trên mạng xã hội sau sự việc dọa đấm tài xế taxi gây ồn ào.

    Hoang Map len tieng tin vo no hinh anh

    Hoàng Mập lên tiếng tin vỡ nợ

    7 giờ trước 10:52 20/3/2026

    0

    Hoàng Mập cho biết anh bức xúc khi tin đồn nợ nần, phải bán biệt phủ lan truyền trên mạng. Nghệ sĩ khẳng định tất cả chỉ là tin giả.

