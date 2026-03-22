Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh tình tứ

Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện trong triển lãm mới đây của Kim Tuyến. Cô gửi lời chúc mừng sinh nhật và tình tứ bên nữ diễn viên.

Kim Tuyến vừa đón sinh nhật tuổi 39 bên đồng nghiệp và hàng trăm khán giả. Cô cũng tổ chức triển lãm, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Đồng Ánh Quỳnh có mặt để chúc mừng Kim Tuyến. Sau đó, cô có màn giao lưu ngắn với nữ nghệ sĩ cùng khán giả trên sân khấu. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ, hành động tình tứ. Kết thúc chương trình, Đồng Ánh Quỳnh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Kim Tuyến và hôn má cô.

Clip ghi lại khoảnh khắc nói trên giữa Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng tương tác đông đảo trên mạng xã hội.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Kim Tuyến cũng chia sẻ loạt ảnh trong ngày đặc biệt. Cô cho biết: "Hôm nay không chỉ là một ngày sinh nhật mà là một kỷ niệm đẹp được viết nên bằng tình yêu thương. Tuyến thật sự biết ơn và trân quý từng tấm lòng đã dành thời gian, công sức để tạo nên một buổi sinh nhật và triển lãm đầy cảm xúc đến vậy. Cảm ơn vì đã yêu thương, đã ở bên và đã làm cho ngày hôm nay trở thành một dấu ấn không thể nào quên. Tuyến sẽ luôn trân trọng và cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tất cả tình cảm ấy".

Thời gian gần đây, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm. Cả hai vướng nghi vấn sống chung nhà.

Trong một livestream, khi khán giả đặt câu hỏi tương tự, Kim Tuyến phản hồi: "Từ khi Cún vào Nam thì sống một mình. Bản thân Tuyến sau khi ly hôn cũng sống một mình khá lâu. Nếu cuộc sống xáo trộn thì hơi lo, không biết phản ứng như nào. Cũng sợ, nhưng nếu mọi người ủng hộ thì thử".

Trước đây, nữ diễn viên sinh năm 1987 thừa nhận có người yêu nhưng không nói rõ là ai. Tuy nhiên, với việc liên tục xuất hiện cùng nhau, nhắc đến đối phương hoặc livestream chung, khán giả chắc chắn Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến là một đôi.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023.