Á hậu Hong Kong bế tắc

Ngô Văn Hân kể ngoài việc chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, cô còn bị kẻ gian lừa đảo, mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm.

Theo HK01, Ngô Văn Hân lâm vào tình cảnh bế tắc. Cô đang điều trị căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Tế bào ung thư hiện đã di căn vào gan, xương và não. Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ tích cực, lạc quan chống chọi với bạo bệnh.

Gần đây, Ngô Văn Hân tiết lộ cô từng bị kẻ gian lừa đảo, mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm. Cô áp lực khi đối mặt với chi phí điều trị bệnh, tiền sinh hoạt hàng ngày.

Khi các đồng nghiệp, bạn bè mong muốn được quyên góp, giúp đỡ, Ngô Văn Hân liền từ chối. Cô đã bán hết túi xách hàng hiệu, đồng hồ giá trị, trang sức... để đủ tiền chữa bệnh trong suốt thời gian qua.

"Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn tự mình lo liệu mọi việc và chịu trách nhiệm về chúng. Nhờ vả không phải là phong cách của tôi. Bản thân chưa bao giờ cảm thấy mình rơi vào tình huống như thế này. Bảo hiểm cũ của tôi không chi trả cho bệnh viện tư nên tôi phải xếp hàng chờ ở bệnh viện công. Tôi từng nhiều lần khóc và tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng sau đó, tôi lại tự động viên bản thân: 'Đừng nghĩ như vậy, trên đời này còn nhiều người khổ sở hơn", cô chia sẻ.

Ngô Văn Hân trải qua thời gian dài điều trị ung thư vú. Ảnh: IGNV.

Ngô Văn Hân tâm sự khi chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm bản thân, cô hy vọng sẽ truyền niềm tin, động lực cho những người có hoàn cảnh tương tự.

"Mọi trở ngại đều khó khăn nhưng để vượt qua, bạn phải dựa vào ý chí của chính mình. Bạn không đơn độc. Tôi chúc tất cả bệnh nhân may mắn và hy vọng họ có thể vượt qua những khó khăn này", cô chia sẻ.

Ngô Văn Hân cho biết sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp cô mạnh mẽ tiếp tục điều trị. Cô tin rằng bằng tinh thần lạc quan và sự đồng hành của người thân, một ngày nào đó cô sẽ chiến thắng được căn bệnh quái ác.

Ngô Văn Hân từng giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1998. Cô là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong đầu những năm 2000.

Những năm gần đây, Ngô Văn Hân rút khỏi showbiz, chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Năm 2022, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú và trải qua quá trình điều trị bệnh kéo dài.