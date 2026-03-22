Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ thông báo mang song thai lần hai

Sara Lưu vừa chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc đầu tiên khi cô thông báo cho chồng về việc mang song thai lần hai.

Tối 22/3, Sara Lưu đăng tải clip trong buổi khám thai gần đây cùng ông xã Dương Khắc Linh. Khi nữ ca sĩ đưa kết quả siêu âm và thông báo tin mang thai, Dương Khắc Linh thể hiện sự vui mừng. Sau đó, Sara Lưu nhắc đi nhắc lại việc chồng nên đọc kỹ chẩn đoán là "mang song thai", nam nhạc sĩ thốt lên: "Không. Thiệt hả. Ôi Chúa ơi".

Khi cả hai ngồi lên xe hơi để trở về nhà, Dương Khắc Linh quay sang chọc vợ: "Thực sự, lúc em đưa cho anh tờ giấy siêu âm, anh chỉ đọc qua nhưng chưa hiểu. Nhà mình đông vui quá. Trời ơi". Cả hai vợ chồng cười lớn trước tin vui bất ngờ.

Dương Khắc Linh bất ngờ khi vợ thông báo tin mang song thai lần hai. Ảnh: FBNV.

Dương Khắc Linh cũng chia sẻ lại clip của vợ. Anh hạnh phúc khi vợ mang song thai lần hai.

Thời gian qua, Sara Lưu giấu kín thông tin mang thai. Trong live show mới đây của Dương Khắc Linh, cô mới thông báo tin vui.

Trong thai kỳ, vợ nhạc sĩ giữ sức khỏe tốt và đồng hành cùng chồng trong quá trình chuẩn bị cho đêm nhạc quan trọng.

Trước đó, vào tháng 10/2020, Sara Lưu sinh đôi hai con đầu lòng Gia Khang - Gia Khôi. Hai bé hiện đã gần 6 tuổi và theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Gia Khang - Gia Khôi có vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương. Vợ chồng Dương Khắc Linh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bên các con trong những hoạt động như du lịch, trải nghiệm, ăn uống...

Sau khi lập gia đình và có con, Sara Lưu cũng hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô dành nhiều thời gian cho chồng và các con.

Dương Khắc Linh và Sara Lưu quen nhau từ cuộc thi Giai điệu chung đôi. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai kết hôn vào năm 2019.

Trong một chương trình truyền hình, Dương Khắc Linh cho biết anh và bà xã kém 13 tuổi rất hợp nhau. "Chúng tôi rất hợp nhau, cùng thuộc cung Song Ngư nên đều không muốn gây chuyện. Có lúc bực mình nhưng hai người vẫn nhường nhịn nhau. Do đó, cuộc sống hôn nhân luôn bình yên", nhạc sĩ cho biết.