Kay Trần sau Anh trai vượt ngàn chông gai

Trong đêm diễn mới nhất, Kay Trần hội ngộ anh tài Đỗ Hoàng Hiệp cũng như có màn song ca đầy hoài niệm với người anh thân thiết lâu năm Hoàng Tôn.

Show Đường vào tim em của Kay Trần được tổ chức tại sân khấu ngoài trời Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội tối 21/3, đánh dấu chặng đường solo của nam ca sĩ sau Anh trai vượt ngàn chông gai.

Kay Trần đưa khán giả vào thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân khi những bản hit quen thuộc được làm mới với màu sắc hiện đại và giàu năng lượng. Các ca khúc như U mê em, Love like that (Yêu như thế), No Fair (Không công bằng) hay Gọi cháy máy lần lượt vang lên, khiến khán giả cùng hòa nhịp.

Kay Trần mang đến loạt bản hit một thời trong đêm diễn mới nhất.

Bên cạnh đó, đêm nhạc cũng có những khoảng lặng. Những giai điệu như Nước hoa, Từng lời anh chôn dấu, Yêu em nhiều hay Để em rời xa được Kay Trần thể hiện với màu sắc trưởng thành, cảm xúc hơn.

Một trong những điểm nhấn ở show lần này là sự xuất hiện của những người bạn thân thiết với Kay Trần. Hoàng Tôn và Đỗ Hoàng Hiệp mang đến những màn kết hợp ăn ý, hoài niệm, đủ sức khuấy động khán phòng. Kay Trần chọn hát bản hit từ hơn 10 năm trước Phía sau em và Falling in love again cùng anh tài Hoàng Hiệp. Bản phối mới cho Phía sau em khá hợp với chất giọng cao, mạnh mẽ của Hoàng Hiệp.

Khi những giai điệu quen thuộc của Để em rời xa vang lên, nhiều khán giả phía dưới đồng loạt hòa giọng cùng Kay Trần và Hoàng Tôn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Hát ca khúc này mình rất nhớ FBBoiz, 6 thành viên. Ca khúc này dành tặng FBBoiz". Sau màn song ca, khách mời Hoàng Tôn còn gây bất ngờ hơn nữa với Em không quay về, Thu cuối - những ca khúc gắn liền với thế hệ 8X, 9X một thời.

Kay Trần biểu diễn cùng vũ đoàn trên sân khấu Hà Nội.

Sự tung hứng tự nhiên giữa các nghệ sĩ làm cho sân khấu trở nên gần gũi, thân thuộc, giống tinh thần của một cuộc hẹn âm nhạc. Kay Trần không giao lưu quá nhiều giữa mỗi màn trình diễn, mà dành phần lớn thời gian cho âm nhạc lên tiếng. Có thể nói sau khi Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại, hai năm qua, ca sĩ vẫn hoạt động bền bỉ, năng nổ với mong muốn làm mới bản thân song vẫn giữ được chất riêng.

Khi gần kết chương trình, Kay Trần nói lời cảm ơn và bày tỏ: “Hy vọng những show sau Kay sẽ cố gắng chỉn chu hơn, hát hay hơn, nhảy đẹp hơn để mang đến nhiều cảm xúc cho mọi người. Hôm nay có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho Kay”.