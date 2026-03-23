Hoài Lâm gây bàn tán

Hoài Lâm trở lại đường đua nhạc Việt bằng bản cover "Hôn lễ của em", ca khúc từng làm khuynh đảo mạng xã hội dịp đầu năm.

Sau Hiền Hồ, Hoài Lâm gia nhập đường đua cover Hôn lễ của em. Đây là ca khúc tạo ra từ AI và được một giọng hát AI thể hiện, từng gây chú ý ở TikTok. Từ cơn sốt mạng xã hội, bản nhạc hoàn chỉnh của Hôn lễ của em tiếp tục khuynh đảo danh sách âm nhạc thịnh hành, từng leo tới vị trí thứ 2.

Hoài Lâm nhiều lần được khen khi cover các ca khúc của những nghệ sĩ khác.

Sau 3 ngày phát hành, Hôn lễ của em, phiên bản Hoài Lâm thu hút hơn 50.000 lượt nghe/xem. Nam ca sĩ không có kế hoạch cụ thể nào để quảng bá cho sản phẩm này, do đó bản cover Hôn lễ của em tiếp cận khán giả theo cách tự nhiên nhất, đó là đề xuất theo thuật toán nền tảng. Với hơn 200 bình luận để lại, nhiều khán giả khen Hoài Lâm vẫn hát cảm xúc và ra chất ballad, giúp ca khúc được thổi thêm màu sắc mới.

Ở thời điểm Hôn lễ của em khuấy động nhạc Việt, Hiền Hồ nhảy vào cover để cụ thể hóa một sản phẩm âm nhạc AI thành sản phẩm của con người. Hiền Hồ tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu AI hát hay hơn hay Hiền Hồ hát hay hơn. Sau đó, rất nhiều giọng ca từ chuyên nghiệp đến bán chuyên thử sức cover Hôn lễ của em nhưng đa số đều bị đánh giá không thể làm lu mờ giọng hát AI.

Bản cover của Hoài Lâm có tính chất khác hẳn. Vì Hoài Lâm là giọng hát nam, do đó tinh thần tách biệt hẳn so với bài gốc. Sự so sánh cũng không còn xuất hiện khi tinh thần của giọng hát nam và nữ tách biệt. Hoài Lâm vẫn giữ đặc trưng giọng hát trong những nốt rung, ngân cảm xúc.

Khán giả đã mong mỏi Hoài Lâm trở lại mạnh mẽ bằng một MV được đầu tư chỉn chu. Tuy nhiên, thời gian qua, Hoài Lâm duy trì hoạt động bằng cách hát cover hoặc bóc tách tiết mục từ các sân khấu hát live để đăng lên nền tảng. Mới nhất, Hoài Lâm đảm nhận hát nhạc phim Thiên đường máu.

Những sản phẩm âm nhạc của Hoài Lâm trong vài năm gần đây chưa thể bứt lên thành hit như Hoa nở không màu. Song, đa số đều thu hút lượt view ổn định, dao động trung bình từ 500.000 đến một triệu view. Có một số bản nhạc thu hút đến 10 triệu view, điển hình như bản cover Anh đau từ lúc em đi, phát hành cách đây 9 tháng.