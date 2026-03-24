Lamoon làm rõ vụ tin đồn đời tư

Chiều 24/3, công ty quản lý Lamoon có động thái mới. Đơn vị xác nhận đã làm việc với gia đình nghệ sĩ liên quan vụ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Theo công ty quản lý của Lamoon, những ngày qua, các thông tin sai lệch liên quan đến nghệ sĩ được lan truyền trên mạng, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cùng những hoạt động hiện tại.

Đơn vị này đã tiến hành xác minh nội bộ, trao đổi trực tiếp với các bên, trong đó có phía gia đình anh chị nghệ sĩ liên quan trong sự việc những ngày gần đây. Phía Lamoon xác nhận thông tin lan truyền trên mạng là sai lệch.

Phía Lamoon khẳng định những thông tin liên quan đến nữ ca sĩ lan truyền trên mạng những ngày qua là sai lệch. Ảnh: FBNV.

"Nếu tình trạng phát tán thông tin sai lệch vẫn tiếp diễn, chúng tôi và các bên liên quan tới sự việc sẽ cùng phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã thực hiện việc ủy quyền cho văn phòng luật sư để trực tiếp giám sát và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, tuân theo pháp luật hiện hành đối với các trường hợp có tính vu khống, bôi nhọ, bịa đặt thông tin vô căn cứ nhằm mục đích gây ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh nghệ sĩ", phía nữ ca sĩ chia sẻ.

Về phía Lamoon, phía công ty cho biết cô sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động nghệ thuật theo lịch trình đã lên kế hoạch từ trước. Công ty lên tiếng xin lỗi quý khán giả vì những bất tiện không mong muốn xảy đến những ngày qua.

Vài ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến nghi vấn tình cảm giữa một giám đốc sản xuất âm và vài ca sĩ trẻ của chương trình âm nhạc. Dưới các bài đăng này, Lamoon, Mai Âm Nhạc bất ngờ bị "réo tên", kèm theo loạt bình luận, bàn tán trái chiều.

Sau đó, hai nữ ca sĩ nhanh chóng có động thái phủ nhận. Phía Lamoon đề nghị các cá nhân cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc lan truyền các nội dung liên quan đến nghệ sĩ.

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô là cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và từng đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Năm 2021, Lamoon đỗ Á khoa ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Năm 2023, Lamoon tham gia Vietnam Idol và dừng lại ở Top 6. Đến năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện trong Em xinh say hi, lọt vào Top 5 chung cuộc. Trong chương trình, Lamoon thể hiện khả năng ca hát, rap và nhảy, đồng thời gây chú ý với phong cách biểu diễn độc đáo.