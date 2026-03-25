Thí sinh Rap Việt bất ngờ thông báo kết hôn

Rapper Kellie tái xuất sau thời gian vắng bóng. Cô cho biết đã kết hôn và có con đầu lòng.

Chiều 25/3, trên trang cá nhân, Kellie chia sẻ về việc kết hôn và làm mẹ sau thời gian vắng bóng. Cô cho biết: "Tôi muốn gửi đến mọi người một lời xin lỗi chân thành về những điều trong quá khứ. Tôi hiểu rằng đã có những thời điểm mình hành xử chưa đủ đúng, chưa đủ tốt và có thể đã để lại sự thất vọng trong lòng nhiều người. Tôi luôn ý thức được điều đó và vẫn đang cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hiện tại, tôi đã là mẹ của một em bé. Cuộc sống ở hiện tại giúp mình trưởng thành hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn và trân trọng mọi điều mình đang có".

Rapper gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ và theo dõi cô trong thời gian qua. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ nhiều hình ảnh bên chồng và con.

Kellie bất ngờ thông báo đã có con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Chồng nữ rapper tên Huy Đức. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 7/2025.

Kellie (sinh năm 2004), được chú ý khi tham gia Rap Việt mùa 2 và thuộc đội Binz. Cô là thí sinh nữ duy nhất và cũng là đại diện duy nhất của đội Binz trong vòng chung kết năm đó.

Đầu năm 2022, trước thềm chung kết cuộc thi, cô vướng ồn ào với công ty cũ 1Billion Records. 1Billion Records tố Kellie lợi dụng chất xám. Theo 1Billion Records, ê-kíp của công ty đã hỗ trợ Kellie trong thời gian cô đi thi, thậm chí sáng tác các bài hát của thí sinh này ở Rap Việt. Tuy nhiên, sau đó, gia đình của Kellie từ chối ký hợp đồng, thậm chí không muốn thanh toán các khoản chi phí mà công ty hỗ trợ.

"Đội ngũ công ty tham gia từ việc sản xuất, sáng tác ca khúc cho Kellie thi Rap Việt đến xây dựng hình ảnh, truyền thông. Những ca khúc Kellie dùng để đi thi Rap Việt đều được chấp bút bởi các thành viên trong 1Billion Records. Tuy nhiên sự việc đáng nói là khi Kellie vào sâu ở chương trình. Khi đó, gia đình Kellie muốn dừng tất cả sự hợp tác với 1Billion Records", phía công ty nhấn mạnh.

Kellie sau đó lên tiếng cho rằng những phát ngôn từ 1Billion Records là vu khống và cô đang làm việc với luật sư để giải quyết vụ việc.