'Bus: Chuyến xe một chiều' - bộ phim Việt đáng quên

Trở lại sau ba năm, kể từ thất bại của “Khi ta hai lăm”, Luk Vân vẫn không cho thấy sự tiến bộ. Với “Bus: Chuyến xe một chiều”, nữ đạo diễn đối diện cú ngã tiếp theo.

Cùng với Mai Thu Huyền, Luk Vân là một trong số những nữ đạo diễn hoạt động khá bền bỉ ở thị trường điện ảnh Việt nhiều năm qua. Cô tham gia nhiều vai trò, bao gồm đạo diễn, nhà sản xuất lẫn giảng dạy về diễn xuất.

Song cả Mai Thu Huyền lẫn Luk Vân đều có nhiều dự án thua lỗ và bị chê bai về chất lượng. Điều “kỳ lạ” hơn cả là bộ đôi đạo diễn này vẫn mời gọi được nhiều nhà đầu tư để sản xuất, trình làng dự án đều đặn.

Mới nhất, cả hai “song kiếm hợp bích” trong dự án điện ảnh mới - Bus: Chuyến xe một chiều. Nhưng lần này, Mai Thu Huyền lùi lại phía sau, tham gia với vai trò diễn viên. Còn Luk Vân cầm trịch, sản xuất.

Không nằm ngoài dự đoán, Bus: Chuyến xe một chiều - bộ phim khép lại quý đầu tiên của điện ảnh Việt 2026, chìm nghỉm ngoài rạp. Sau gần một tuần ra rạp, phim chỉ thu về hơn 1,4 tỷ đồng , với số lượng vé bán ra ít ỏi.

Bộ phim gây thất vọng

Vốn được biết đến với những bộ phim thanh xuân vườn trường hay tâm lý, tình cảm nhẹ nhàng như Bốn năm hai chàng một tình yêu, Full House, Hà Nội em yêu anh hay gần nhất là Khi ta hai lăm, lần tái xuất sau 3 năm, Luk Vân thay đổi với một thể loại mới ở dự án Bus: Chuyến xe một chiều. Tác phẩm pha trộn kinh dị và tâm linh, trong bối cảnh diễn ra ở một ngôi trường cấp 3. Nơi đó, Tuấn Vũ (Vĩnh Đam), con trai của hiệu trưởng (Mai Thu Huyền) có cảm tình với Mây (Huỳnh Minh Kiên) trong lần đầu anh chàng nhập trường.

Trong thời gian học tại đây, Vũ cùng nhóm bạn trong lớp tò mò, bị cuốn vào những câu chuyện tâm linh, có phần bí ẩn tại ngôi trường này. Càng đi sâu, Vũ phát hiện được những sự thật phía sau Mây - một hồn ma mà chỉ duy nhất anh nhìn thấy được ở ngoài đời. Song trong hành trình tìm hiểu, kết nối các dữ liệu ở hiện thực và quá khứ, Vũ nhận ra nguyên nhân cái chết oan khuất của Mây cùng sự giấu giếm sự thật bao năm qua của mẹ anh cùng cô giáo chủ nhiệm. Sự đau khổ của Vũ xảy đến khi cô gái mà anh đem lòng yêu lại là hồn ma vất vưởng.

Bộ phim của Luk Vân quy tụ dàn diễn viên trẻ.

Từ một kịch bản có phần đơn giản, thiếu mới mẻ, Luk Vân tiếp tục bộc lộ sự non tay trong suốt thời lượng hơn 90 phút của dự án. Từng tình tiết trong bộ phim kinh dị, tâm linh trôi qua một cách nhạt nhẽo, nặng tính sắp đặt. Những cú flash-back bị lạm dụng hay cách Luk Vân dùng quá nhiều thoại để kể chuyện, gây mệt mỏi cho khán giả. Các "cú twist" trong phim đi theo một lối mòn, khó gây bất ngờ.

Bên cạnh đó, yếu tố kinh dị trong phim chưa đủ để thuyết phục khán giả, chỉ quẩn quanh ở những pha hù dọa đơn giản, lồng thêm âm thanh, lồng nhạc nền ồn ào, lạc quẻ. Ngoài ra, kỹ xảo trong phim cũng là điểm trừ lớn. Nhiều cảnh phim lộ rõ sự giả trân, thiếu chỉn chu. Sự non nớt trong việc hậu kỳ, dựng phim khiến bộ phim kinh dị không còn khiến khán giả sợ hãi, thay vào đó là sự lắc đầu, ngán ngẩm vì quá tệ hại.

Thoại trong phim khá cũ kỹ, nghèo nàn, có phần giáo điều, sách vở. Trong nhiều tình huống, đạo diễn, biên kịch cố tình cài cắm một số yếu tố hài xen giữa các cảnh hội thoại giữa những người bạn của Vũ, đặc biệt là nhân vật Huy (Lê Hoàng Long). Tuy nhiên, thoại phim lẫn cách xây dựng tình huống nông cạn, kém duyên của đạo diễn không thể mang lại tiếng cười cho người xem.

Giữa tổng thể câu chuyện rối rắm, kịch bản thiếu logic, màn thể hiện của dàn diễn viên cũng trở nên gồng gượng, gây thất vọng. Trong khi diễn viên kỳ cựu như Mai Thu Huyền diễn nặng màu sắc truyền hình, biểu cảm chỉ dừng lại ở nhăn nhó, khó chịu, các gương mặt mới như Vĩnh Đam, Minh Kiên, Lê Hoàng Long... đều non nớt, vụng về trong vai diễn "debut" màn ảnh rộng.

Vĩnh Đam, nam chính phim bị chê diễn đơ.

Tất cả đều "đọc thoại" và thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhân vật, từ cách tương tác, thể hiện đến trang phục, make-up... Tương tự, Phí Phương Anh có vai diễn đáng quên trong lần đầu thử sức với điện ảnh. Thậm chí, nhân vật do cô đảm nhận hoàn toàn có thể cắt khỏi kịch bản mà không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch phim.

Cú ngã tiếp theo của Luk Vân

Với những hạn chế về phong cách làm phim, con số doanh thu Bus: Chuyến xe một chiều đã phản ánh rõ thực tế chất lượng dự án. Tính đến chiều 25/3, thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy phim của Luk Vân mới thu về hơn 1,4 tỷ đồng , sau gần một tuần trình chiếu. Từ thời điểm ra mắt đến nay, tác phẩm bị ngó lơ, không chút hiệu ứng tích cực. Dù ê-kíp có đẩy mạnh hoạt động truyền thông, cinetour ở giai đoạn đầu, song tình hình bán vé không chút cải thiện.

Trong ngày 25/3, số suất chiếu của phim trung bình 484 và lượng vé bán ra là 823. Tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức báo động. Nếu cục diện không có gì thay đổi, những ngày tới đây, số suất chiếu của Bus: Chuyến xe một chiều sẽ tiếp tục bị cắt giảm, để nhường cho những bộ phim sắp sửa ra mắt. Tác phẩm cũng sẽ rời rạp trong một ngày không quá xa.

Với các dữ liệu nói trên, Bus: Chuyến xe một chiều có thể là bộ phim thua lỗ tiếp theo của Luk Vân. Trước đó, nữ đạo diễn từng đón nhận cú sốc với thất bại của Khi ta hai lăm ( 3 tỷ đồng - 2023).

Luk Vân đối diện nguy cơ có phim thua lỗ tiếp theo.

Điều đáng nói, Luk Vân sẽ tiếp tục cho ra phần hai của Bus: Chuyến xe một chiều. Hiện tại, cô cho biết đã xong đề cương kịch bản và có nhà đầu tư cho phần hai. Tại sự kiện công chiếu ở TP.HCM, nữ đạo diễn tiết lộ sẽ theo đuổi định hướng phát triển dài hơi của dự án, với câu chuyện được mở rộng qua nhiều bối cảnh và tuyến nhân vật khác nhau. Trong đó, ở phần 1, đạo diễn tập trung vào câu chuyện ở môi trường học đường, sang phần 2, cô nhấn mạnh hơn vào ngành y, nhưng trọng tâm vẫn là gia đình. Hai nhân vật được Luk Vân giữ lại là ông Ấn (tài xế xe bus) và Huy (Lê Hoàng Long) với vai trò dẫn dắt phim.

Luk Vân cũng khẳng định "làm phim tới già" dù dự án thắng hay thua ngoài rạp. Nỗ lực theo đuổi công việc làm phim của Luk Vân là điều đáng khích lệ, đặc biệt là với một ngành nghề đặc thù, đòi hỏi nhiều kỹ năng, mối quan hệ và cả sức khỏe thể chất như đạo diễn. Thế nhưng, sau mỗi dự án, Luk Vân không cho thấy sự lên tay về trình độ, tư duy, phong cách làm phim. Hạn chế của Bus: Chuyến xe một chiều cũng là điểm yếu cố hữu, dễ nhận thấy trong loạt dự án trước đó như Khi ta hai lăm hay Bốn năm hai chàng một tình yêu. Thậm chí, trong bối cảnh thị trường, thị hiếu khán giả trẻ đã thay đổi chóng mặt, Luk Vân vẫn "mắc kẹt" với lối làm phim cũ kỹ, kịch bản xa rời thực tế và thông điệp khó hiểu.

Hơn thế, tư duy về điện ảnh của Luk Vân có nhiều điều phải nhìn nhận lại. Đơn cử, trong một buổi giao lưu với báo giới gần đây, khi nhận được câu hỏi về lý do các diễn viên đóng nam/nữ sinh trung học nhưng trang điểm đậm, gây khó chịu, cô phản hồi: "Có thể là ở rạp này, đèn chiếu tối. Ở một rạp khác, chúng tôi coi đều màu hơn. Có thể là do màn hình chiếu nữa. Trong phim, các diễn viên không makeup đậm".

Tâm lý đổ lỗi của Luk Vân cũng không phải lần đầu xảy đến. Vào năm 2023, khi dự án Khi ta hai lăm thất bại và bị chê bai, cô từng có những bài đăng dài, với lời lẽ gay gắt, cay cú, xưng "tao - mày" để đáp trả lại những phản ứng từ công chúng.

Nếu muốn "làm phim tới già" như Luk Vân khẳng định, có lẽ nữ đạo diễn cần "một cuộc cách mạng" lớn, thay đổi cả về tư tưởng, phong cách, kỹ thuật làm phim. Cô không nên vội vàng chạy theo số lượng mà phải chịu khó học hỏi, thay đổi, cập nhật thêm kiến thức về điện ảnh cũng như thị hiếu khán giả trong thời gian tới.