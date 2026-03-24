Diễn viên Việt đóng nhiều phim trăm tỷ nhất

Thái Hòa luôn khẳng định không bận tâm vấn đề doanh thu mỗi khi bộ phim điện ảnh có sự góp mặt của anh ra rạp. Dù vậy, tính đến nay, nam diễn viên đã tham gia trên 4 phim có doanh thu trăm tỷ, gồm Để mai tính 2 ( 103,1 tỷ đồng ); Tiệc trăng máu ( 172,5 tỷ đồng ); Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ( 172 tỷ đồng ), Tử chiến trên không ( 251 tỷ đồng ). Ngoài ra, anh còn góp mặt trong loạt dự án có doanh thu ấn tượng, đơn cử Tèo em ( 85 tỷ đồng ), Quả tim máu ( 85 tỷ đồng ); Chàng vợ của em ( 86 tỷ đồng ); Con nhót mót chồng (gần 80 tỷ đồng )... Ảnh: An Anh.

Tổng doanh thu các dự án có Thái Hòa tham gia đã vượt lên con số 1.000 tỷ đồng . Anh có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng khi thể hiện thành công nhiều vai diễn có màu sắc khác biệt. Những năm qua, nam diễn viên xuất hiện đều đặn ở các bộ phim có mức đầu tư lớn như Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và tới đây là Anh Hùng (Võ Thạch Thảo). Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Thái Hòa nói: "Danh xưng ông hoàng phòng vé là xưa người ta kêu tôi thôi. Giờ nhiều ông hoàng mới rồi. Tôi thấy cái danh xưng đó cũng “mệt” lắm. Tại vì mình cứ nghĩ phải ráng để làm được thế này, thế kia. Cái đó không tốt, không công bằng cho vai diễn. Vai diễn đâu cần ông hoàng nào đâu, chỉ cần mình sống trọn vẹn với nó là được". Ảnh: FBNV.

Theo Tuấn Trần, anh không quan tâm đến danh xưng "mỹ nam nghìn tỷ". Áp lực lớn nhất mà anh phải đối diện ở mỗi dự án là "bản thân còn điều gì mới để thu hút khán giả". Nam diễn viên cho biết anh kỹ tính khi chọn lựa kịch bản. Sau Báu vật trời cho, trong năm nay, Tuấn Trần góp mặt trong bộ phim Hộ linh tráng sĩ - tác phẩm có mức đầu tư lớn nhất nhì của thị trường điện ảnh Việt, tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Phương Lâm.

Gương mặt thứ ba góp mặt trong câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ của màn ảnh Việt là Quang Tuấn. 5 dự án liên tiếp anh tham gia đều có doanh thu trên trăm tỷ gồm Thiên đường máu ( 126 tỷ đồng ); Truy tìm long diên hương ( 206 tỷ đồng ); Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ( 172 tỷ đồng ); Quỷ nhập tràng ( 149 tỷ đồng ); Quỷ nhập tràng 2 ( 113 tỷ đồng ). Một phim khác mang tên Running man mùa 3: Con rối tự do, có sự tham gia của Quang Tuấn, cũng thu về hơn 38 tỷ đồng . Quang Tuấn được giới trong nghề đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn đài từ. Ảnh: FBNV.

Quốc Anh cũng là diễn viên có tổng doanh thu các phim trên nghìn tỷ. Trong đó, hai dự án nam diễn viên hợp tác với Trấn Thành đều thu về con số ấn tượng, gồm Thỏ ơi ( 448 tỷ đồng ) và Bộ tứ báo thủ ( 332 tỷ đồng ). Trước đó, anh còn góp mặt trong Thám tử Kiên ( 250 tỷ đồng ) và Trạng Quỳnh (hơn 100 tỷ đồng ). Quốc Anh có lợi thế về ngoại hình, dù vậy phong độ diễn xuất của nam diễn viên còn thiếu ổn định. Ảnh: FBNV.

Những năm qua, Hồng Đào cũng góp mặt trong loạt dự án điện ảnh, có chất lượng và doanh thu được đánh giá tốt. Nữ nghệ sĩ hiện diện ở Mai ( 551 tỷ đồng ); Đem mẹ đi bỏ ( 171 tỷ đồng ); Chị dâu ( 113 tỷ đồng ); Cục vàng của ngoại ( 82 tỷ đồng ); Linh miêu ( 87 tỷ đồng ). Trước đó, cô cũng tham gia Cua lại vợ bầu ( 190 tỷ đồng ). Với mỗi tác phẩm, Hồng Đào đều để lại dấu ấn rõ nét. Trong cuộc phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Hồng Đào chia sẻ: "Từ khi nhận một kịch bản, tôi thường nói chuyện qua lại với đạo diễn nhiều lần. Nếu họ thuyết phục tôi được với những câu hỏi: 'Tại sao lại xảy ra thế này? Tại sao tự dưng điều này xuất hiện với nhân vật?'.. Nếu đạo diễn trả lời hết tất cả câu hỏi đó và tôi cảm thấy có lý thì mới chấp nhận". Ảnh: Hoàng Vũ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.