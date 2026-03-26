Thí sinh hoa hậu rơi răng giả trên sân khấu

  Thứ năm, 26/3/2026 17:38 (GMT+7)
Thí sinh Kamolwan Chanago đến từ tỉnh Pathum Thani gặp tình huống bất ngờ trên sân khấu bán kết Miss Grand Thailand.

Theo Yes! Magazine, tình huống hy hữu xảy đến trong đêm bán kết Miss Grand Thailand 2026 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) diễn ra vào tối 25/3. Thí sinh Kamolwan Chanago đến từ tỉnh Pathum Thani trình diễn ở phần thi dạ hội và giới thiệu tên tuổi, quê quán. Tuy nhiên, khi đang chia sẻ, cô gặp sự cố rơi răng giả. Sau đó, Kamolwan Chanago phải quay ra phía sau để xử lý.

Kamolwan Chanago tiếp tục phần trình diễn. Cô tự tin khi catwalk trong thiết kế xuyên thấu táo bạo.

miss grand anh 1

Kamolwan Chanago bị rơi răng giả khi đang giới thiệu về bản thân. Ảnh: Grand TV.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kamolwan Chanago bị rơi răng giả trên sân khấu Miss Grand Thailand nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn, trang sắc đẹp. Một bộ phận fan sắc đẹp khen Kamolwan Chanago xử trí nhanh nhạy, điềm tĩnh.

Hiện Kamolwan Chanago chưa lên tiếng về sự cố nói trên.

Kamolwan Chanago là đại diện của Pathum Thani, góp mặt tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan năm nay. Cô cao 1,67 m, sắc vóc nóng bỏng.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 quy tụ 77 người đẹp đến từ các tỉnh của nước này tham gia tranh tài. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 28/3 tại Pattaya. Cô gái giành vương miện cao nhất sẽ đại diện nước này tham dự Miss Grand International, tổ chức tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

