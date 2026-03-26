Thí sinh hoa hậu rơi răng giả trên sân khấu

Theo Yes! Magazine, tình huống hy hữu xảy đến trong đêm bán kết Miss Grand Thailand 2026 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) diễn ra vào tối 25/3. Thí sinh Kamolwan Chanago đến từ tỉnh Pathum Thani trình diễn ở phần thi dạ hội và giới thiệu tên tuổi, quê quán. Tuy nhiên, khi đang chia sẻ, cô gặp sự cố rơi răng giả. Sau đó, Kamolwan Chanago phải quay ra phía sau để xử lý.
Kamolwan Chanago tiếp tục phần trình diễn. Cô tự tin khi catwalk trong thiết kế xuyên thấu táo bạo.
Kamolwan Chanago bị rơi răng giả khi đang giới thiệu về bản thân. Ảnh: Grand TV.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kamolwan Chanago bị rơi răng giả trên sân khấu Miss Grand Thailand nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn, trang sắc đẹp. Một bộ phận fan sắc đẹp khen Kamolwan Chanago xử trí nhanh nhạy, điềm tĩnh.
Hiện Kamolwan Chanago chưa lên tiếng về sự cố nói trên.
Kamolwan Chanago là đại diện của Pathum Thani, góp mặt tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan năm nay. Cô cao 1,67 m, sắc vóc nóng bỏng.
Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 quy tụ 77 người đẹp đến từ các tỉnh của nước này tham gia tranh tài. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 28/3 tại Pattaya. Cô gái giành vương miện cao nhất sẽ đại diện nước này tham dự Miss Grand International, tổ chức tại Ấn Độ vào cuối năm nay.
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.