Tình trạng sức khỏe của Tấn Beo

  • Thứ năm, 26/3/2026 12:14 (GMT+7)
Ngày 26/3, thông tin liên quan đến Tấn Beo lan truyền trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ về tình hình hiện tại của đồng nghiệp.

Trên mạng xã hội, một số tài khoản mạng lan truyền tin giả về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Beo. Những bài đăng này thu hút lượng chia sẻ, bàn tán lớn.

Đến trưa 26/3, nghệ sĩ Tấn Hoàng, bạn thân Tấn Beo chia sẻ về tình hình hiện tại của đồng nghiệp. Ông đăng ảnh Tấn Beo đang vui vẻ bên mâm cơm. "Tấn Beo vẫn khỏe nha, mọi người đừng nghe thông tin không chính xác. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Tấn Beo".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tấn Lộc, con trai của Tấn Beo, phủ nhận thông tin sai lệch liên quan đến sức khỏe nghệ sĩ. "Những thông tin lan truyền trên mạng từ sáng tới giờ là không đúng sự thật. Sức khỏe của ba tôi vẫn bình thường", anh cho biết.

Sau đó, tài khoản mạng chia sẻ tin giả về Tấn Beo cũng lên tiếng đính chính. Người này lên tiếng xin lỗi Tấn Beo, gia đình nghệ sĩ vì đăng tải thông tin khi không kiểm chứng.

tan beo anh 1

Nghệ sĩ Tấn Hoàng đăng ảnh hiện tại của Tấn Beo. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Tấn Beo nhiều lần bị đồn "sức khỏe nguy kịch". Sau đó, gia đình và đồng nghiệp lên tiếng bác bỏ. Tấn Hoàng cho biết: "Đọc trên mạng mà hết hồn, người ta nói ông bạn già của tôi nguy kịch, rồi giai đoạn cuối. Bà con đừng tin. Biết mọi người thương mới quan tâm nhưng nói lố lên như vậy tội ông bạn tôi lắm. Ổng khỏe mà có gì đâu. Mình cứ sống tích cực, điều trị theo đúng lời dặn của bác sĩ, tinh thần thoải mái lên. Có bệnh thì trị thôi, lo lắng làm gì".

Vài năm trở lại đây, Tấn Beo gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Giữa năm 2023, Tấn Beo bị tai biến mạch máu não tại nhà riêng rồi nhập viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nghệ sĩ vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau đó, Tấn Beo điều trị và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Sau khoảng một năm, sức khỏe của nghệ sĩ cải thiện, có thể trò chuyện, nói một số câu đơn giản.

Tới tháng 11/2025, người nhà của Tấn Beo cho biết nghệ sĩ phát hiện bị suy thận sau khi điều trị đột quỵ. Anh được người thân đưa đi thăm khám, lọc máu tại một bệnh viện, đồng thời phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

