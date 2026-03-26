Người Nhện phá vỡ mọi kỷ lục

Theo People, trailer bộ phim Spider-Man sắp ra mắt, được phát hành vào ngày 17/3, đã chính thức làm nên lịch sử khi trở thành trailer có lượt xem cao nhất mọi thời đại, đạt 1,1 tỷ lượt xem. Đây là trailer phim đầu tiên vượt qua cột mốc này, theo báo cáo của Variety, dẫn nguồn từ WaveMetrix.

Trước đó, trailer phim cũng gây bùng nổ khi hút 718,6 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ sau khi phát hành, trở thành đoạn trailer có lượt xem ra mắt lớn nhất trong lịch sử.

Theo nguồn tin của People, phần phim trước đó trong loạt phim, Spider-Man: No Way Home năm 2021, cũng đã lập kỷ lục với 355,5 triệu lượt xem trong 24 giờ.

Spider-Man: Brand New Day tiếp nối phần No Way Home, kể về câu chuyện của Peter Parker, do Tom Holland thủ vai, phải đối mặt với thực tế mới rằng những người thân yêu của anh, bao gồm cả bạn gái MJ (Zendaya) và người bạn thân nhất Ned (Jacob Batalon), không còn nhớ đến anh nữa.

Kể từ khi mất danh tính, Peter rơi vào khủng hoảng. Nhưng tồi tệ hơn, anh cũng bắt đầu đánh mất năng lực đặc biệt của mình. Trong một cảnh được hé lộ, Peter bị treo ngược người và cố gắng bắn tơ nhện nhưng thất bại. Anh chàng sau đó tìm tới tiến sĩ Mark Ruffalo (Người khổng lồ xanh) để xin lời khuyên, nhưng ông cũng không còn nhớ anh là ai.

Theo tiết lộ, bom tấn siêu anh hùng có kinh phí sản xuất khoảng 275 triệu USD , cùng khoản ngân sách marketing 200 triệu USD . Tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 31/7.

Trong cuộc phỏng vấn trên Deadline vào tháng 12/2024, Amy Pascal, nhà sản xuất phim chia sẻ: "Chúng ta phải đối mặt với thực tế là anh ấy đã quyết định từ bỏ thân phận Peter Parker và tập trung vào việc trở thành Spider-Man, bởi vì làm Peter Parker quá khó. Đó là nội dung chính của bộ phim".