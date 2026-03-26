Hoàng Thùy và TyhD làm hòa sau 5 năm 'cạch mặt'?

Hai người mẫu được trông thấy bắt tay, nói chuyện sau nhiều năm bất hòa. Hoàng Thùy và TyhD đang tham gia một show thời trang ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Ngày 26/3, clip ghi lại khoảnh khắc Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương tay bắt mặt mừng, nói chuyện vui vẻ sau 5 năm bất hòa gây chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, Hoàng Thùy nói với TyhD: "Chuyện qua rồi thì thôi". TyhD Thùy Dương sau đó đáp lại: "Không có gì đâu". Cả hai hiện có mặt tại một show thời trang ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Clip nói trên hiện được chia sẻ, bàn tán trên nhiều nền tảng mạng. Dưới bình luận, nhiều khán giả chia sẻ họ cảm thấy vui khi Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương tái hợp sau thời gian rạn nứt.

Hiện tại, hai người mẫu chưa lên tiếng về video nói trên.

Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương làm hòa sau nhiều năm "cạch mặt".

Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Ở mùa năm đó, Hoàng Thùy giành ngôi vị cao nhất còn TyhD Thùy Dương lọt top 4. Sau đó, cả hai có con đường phát triển riêng. Hoàng Thùy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và trở thành Á hậu 1. Cô còn góp mặt tại Miss Universe 2019 và lọt top 20.

Đến tháng tháng 5/2021, TyhD livestream và kể hậu trường một show thời trang. Cô chia sẻ từng bị một người mẫu/á hậu "đẩy lưng" trong lúc thay đồ. Người này còn la lối om sòm, thậm chí xô đẩy đồng nghiệp vì nghi lấy chiếc túi Chanel của mình.

Sau đó, người mẫu Lê Thanh Thảo lên tiếng cô chính là người bị nạt nộ, vu oan trong vụ việc. Theo Lê Thanh Thảo, sự việc chỉ là hiểu lầm và chiếc túi xách là do ê-kíp khi sắp xếp hậu trường đã vô tình đặt nó bên cạnh cô. Cô còn nhắc thẳng Hoàng Thùy là người nói mình đã ăn cắp chiếc túi hiệu. Sự việc gây xôn xao suốt thời gian dài và nhiều người trong nghề cũng lên tiếng. Thời điểm đó, Hoàng Thùy giữ động thái im lặng.

Song từ đó đến nay, Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương "cạch mặt" nhau. Họ né tránh nhau ở các sự kiện.

Vào năm 2023, Hoàng Thùy từng có series 10 phần đăng tải trên mạng xã hội, xoay quanh “chiếc túi Chanel”, nhắc lại ồn ào cầm nhầm túi xảy ra hai năm trước. Trong 10 phần, cô không ngại nhắc tên đồng nghiệp liên quan đến sự việc, gây tranh cãi trái chiều.