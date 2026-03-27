Người bạn 30 năm hiếm hoi lộ diện của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo và Lee Jin có tình bạn bền chặt kéo dài 3 thập kỷ. Cả hai từng học chung trường cấp ba.

Theo Osen, trên trang cá nhân, Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh bên ca sĩ Lee Jin. Cô chuẩn bị bánh kem và chúc mừng sinh nhật bạn thân. Cả hai diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng.

"Những ngày này", Song Hye Kyo chia sẻ. Trong loạt ảnh, Lee Jin giơ ngón tay chữ "V", rạng rỡ khi đón ngày sinh nhật ấm cúng bên bạn thân 30 năm.

Loạt ảnh giữa diễn viên - ca sĩ nhanh chóng gây chú ý. Nhiều fan bất ngờ khi Song Hye Kyo và Lee Jin giữ tình bạn tri kỷ suốt hàng chục năm. Cả hai cũng nhận nhiều lời khen về sắc vóc ở tuổi 45.

Song Hye Kyo chúc mừng sinh nhật bạn thân 30 năm. Ảnh: IGNV.

Cả hai đều là cựu học sinh của trường THPT nữ sinh Eun Kwang. Tình bạn của họ bắt đầu từ cuối những năm 1990, đánh dấu hơn 30 năm gắn bó.

Song họ ít thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, Song Hye Kyo và Lee Jin mới gửi lời chúc mừng hoặc đăng ảnh bên nhau.

Lee Jin bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1998 với tư cách là thành viên của Fin.KL, một trong những nhóm nhạc nữ được yêu thích nhất Hàn Quốc thời điểm đó. Cô cũng có thời gian theo đuổi công việc diễn xuất. Nữ ca sĩ kết hôn vào năm 2016. Chồng cô không hoạt động trong giới giải trí.

Song Hye Kyo ra mắt năm 1996 và nổi tiếng nhờ các bộ phim truyền hình ăn khách như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời… Cô sắp sửa góp mặt trong series chiếu trên Netflix mang tên Slowly but Fiercely (tựa tạm thời).

Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc thập niên 1960-1980, thời kỳ đầy biến động với sự cạnh tranh khốc liệt và hỗn loạn xã hội. Câu chuyện xoay quanh những con người không có gì trong tay nhưng dám liều lĩnh vươn tới thành công.

Song Hye Kyo đảm nhận vai Minja, một phụ nữ trưởng thành từ nghịch cảnh. Đây là lần hợp tác thứ 3 của cô với biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung sau Worlds Within (2008) và That Winter, the Wind Blows (2013). Noh Hee Kyung khen ngợi: "Hye Kyo có khả năng truyền tải những nhân vật phức tạp một cách tự nhiên, khiến Minja trở nên sống động".