Đào Hiền xin lỗi

Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023 lên tiếng xin lỗi vì những thiếu sót trong nhiệm kỳ. Cô từng rời khỏi công ty chủ quản vào tháng 3/2025.

Chiều 29/3, Á hậu Đào Thị Hiền đăng tải tâm thư gửi công ty Sen Vàng - đơn vị nắm bản quyền và tổ chức Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Theo người đẹp, cô xúc động khi được lãnh đạo công ty mời góp mặt tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối cùng ngày.

Cô cho biết bản thân còn những thiếu sót, chưa hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một á hậu trong nhiệm kỳ.

"Được trở lại Miss World Vietnam với tôi là một cảm xúc rất đặc biệt, bởi nơi đây đã ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân và cũng là nơi bản thân vinh dự được chạm tay đến danh hiệu Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023", cô nói.

Đào Thị Hiền rời Sen Vàng vào tháng 3/2025.

Đào Thị Hiền gửi lời xin lỗi và cảm ơn công ty đã bao dung, cảm thông và yêu thương cô trong hành trình vừa qua.

Đào Thị Hiền sinh năm 2001, cao 1,75 m với số đo ba vòng 85-63-92 cm. Cô tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Song song đó, cô theo đuổi công việc người mẫu, MC song ngữ. Cô là em của Đào Thị Hà - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Người đẹp từng góp mặt tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 và lọt vào top 5. Đến 2023, cô tham dự Miss World Vietnam 2023 và giành vị trí Á hậu 1.

Song đến tháng 3/2025, Đào Thị Hiền thông báo rời khỏi công ty chủ quản. "Tôi tin rằng trong cuộc đời mỗi người, có những chặng đường đáng nhớ không chỉ vì thành tựu đạt được, mà còn vì nhiều con người đã đồng hành cùng ta trong suốt thời gian qua. Từ những ngày đầu chập chững bước vào hành trình nhan sắc đến khoảnh khắc đạt được danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, tôi luôn trân trọng sự dìu dắt, yêu thương và hỗ trợ từ công ty", cô chia sẻ.