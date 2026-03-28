ViruSs chê Hùng Huỳnh ở MV hứng gần 9.000 dislike

ViruSs dành một số lời khen về việc đầu tư chỉn chu trong MV mới của Hùng Huỳnh. Song anh chê khả năng thanh nhạc của nam ca sĩ.

Đẹp mã - MV mới nhất của Hùng Huỳnh ra mắt 8 ngày trước, hiện thu hút hơn 860.000 lượt xem trên YouTube. Song điều gây chú ý là sản phẩm đang ghi nhận lượt dislike cao. Theo thống kê, Đẹp mã nhận về gần 9.000 lượt dislike. Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, giọng hát của Hùng Huỳnh vấp phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Trong video reaction, ViruSs dành một số lời khen ngợi cho sản phẩm đến từ Hùng Huỳnh về mức độ đầu tư, khâu sản xuất nhạc chỉn chu và visual của nam ca sĩ. "Dám chọn một thể loại âm nhạc pha trộn dân gian và hiện đại như thế này với Hùng Huỳnh là liều. Có thể Hùng Huỳnh đang thử nghiệm nhưng cũng từ đây, bộc lộ ra nhiều vấn đề. Giọng của Hùng Huỳnh thô quá", ViruSs nhận xét.

Theo ViruSs, Hùng Huỳnh chưa đủ thời gian, sự trau dồi cần thiết về thanh nhạc để đủ khả năng theo đuổi thể loại nhạc dân gian đương đại.

"Tôi nghĩ nếu đổi lại Hòa Minzy hát chính, Hùng Huỳnh rap và featuring (tạm dịch: tham gia cùng - PV) thì hay hơn. Tổng thể bài ổn. Hơi tiếc là beat đánh hay nhưng thanh nhạc của Hùng Huỳnh gặp nhiều vấn đề", ViruSs chia sẻ.

Dưới video reaction của ViruSs, nhiều khán giả để lại bình luận tương tác. Nhiều người nghe đồng tình với nhận xét ViruSs về sản phẩm Đẹp mã. Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng cho rằng Hùng Huỳnh không hợp với thể loại nhạc dân gian đương đại và nên trau đồi khả năng thanh nhạc.

"MV của Hùng Huỳnh đầu tư nhưng hát chán, bị Hòa Minzy lấn át"; "Phần rap và visual của nam ca sĩ nổi bật, trong khi phần hát chưa ổn. Hùng Huỳnh nên rèn giũa thanh nhạc nhiều hơn"; "Lựa chọn hướng đi này với Hùng Huỳnh là sai lầm"; "Đúng là chỉ đẹp mã"... là những bình luận từ công chúng.

Gần đây, giọng hát của Hùng Huỳnh tiếp tục thu hút bàn tán, sau khi nam ca sĩ trình diễn tại một sự kiện lễ trao giải. Anh lộ hát nhép ngay trên sân khấu.

Hùng Huỳnh sinh năm 1999, được chú ý qua chương trình Anh trai “say hi” lên sóng năm 2024. Trước chương trình, Hùng Huỳnh là gương mặt hoàn toàn mới, thậm chí chưa có MV chính thức. Sau đó, anh dần bứt phá, thậm chí đạt hạng 6 bình chọn cá nhân sau live stage 2 và được nhiều đội trưởng tranh giành ở tập 6. Thế mạnh của anh trai sinh năm 1999 ngoài ngoại hình sáng còn là vũ đạo ấn tượng, kỹ năng trình diễn tốt.

Sau chương trình, Hùng Huỳnh phát hành MV Chẳng thể nhắm mắt nhưng vướng tranh cãi vì có nhiều điểm tương đồng với Standing Next to You của Jungkook, em út nhóm nhạc BTS.