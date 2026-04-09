Xử phạt đơn vị diễn chui 'Tiếng trống Mê Linh' có Bùm Bum

Công ty TNHH giải trí Kim Loan, đơn vị tổ chức diễn chui trích đoạn vở "Tiếng trống Mê Linh", bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xử phạt hành chính.

Chiều 9/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cung cấp thông tin về việc xử phạt đơn vị tổ chức diễn chui trích đoạn vở Tiếng trống Mê Linh gây bức xúc.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đơn vị đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan với hành vi vi phạm "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận", theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Đơn vị tổ chức diễn chui trích đoạn Tiếng trống Mê Linh có Bùm Bum bị xử phạt hành chính.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM không công bố mức xử phạt cụ thể. Song theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hành vi nói trên bị phạt hành chính từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức.

Vào ngày 16/3, Sở Văn hóa có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền - Giám đốc). Qua buổi làm việc, đại diện công ty đã nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được Sở chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT.

Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tinh thần sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, có tính học thuật và giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, các bạn trẻ và nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trao dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và trau dồi bản thân từ các thầy cô, các nghệ sĩ tiền bối, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng.

Trước đó, Bùm Bum thể hiện trích đoạn Mê Linh biệt khúc từ vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh trong chương trình Tự tình phương Nam 4 diễn tại rạp Hồng Liên (TP.HCM) nhân dịp 8/3. Bùm Bum đảm nhận vai Trưng Trắc và Hồ Khắc Tùng vào vai Thi Sách. Song màn thể hiện của Bùm Bum nhận phản ứng dữ dội từ công chúng. Cô diễn cẩu thả, bị cho là "phá nát cải lương" và vai diễn kinh điển.