Victoria Beckham xóa toàn bộ hình xăm

Con trai của Victoria Beckham tiết lộ mẹ anh đã xóa bỏ toàn bộ hình xăm. Trước đây, nhà thiết kế thời trang sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể.

Theo Daily Mail, trong lần giao lưu với fan trên Instagram, Cruz Beckham chia sẻ một số thông tin về gia đình. Đáng chú ý, khi một khán giả hỏi: "Victoria Beckham có còn hình xăm nào không?", Cruz phản hồi: "Không, không còn nữa".

Nhà thiết kế thời trang đã xóa bỏ tất cả hình xăm trên cơ thể. Trước đây, vợ của cựu danh thủ Anh có tất cả 6 hình xăm. Trong đó trên cổ tay trái, cô xăm chữ "DB" viết tắt tên của chồng cùng dòng "Cùng nhau, mãi mãi, vĩnh cửu" bằng tiếng Do Thái nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Victoria Beckham đã xóa bỏ toàn bộ hình xăm. Ảnh: IGNV.

Ngay phía dưới là dãy số "VIII-V-MMVI" (tạm dịch ngày 8/5/2006) là ngày Victoria và David làm lễ gia hạn lời thề hôn nhân. Bên cạnh là dòng chữ "De Integro" (tạm dịch: Bắt đầu lại).

Trên lưng, Victoria xăm năm ngôi sao, mỗi ngôi sao tượng trưng cho chính cô, David và ba người con trai của họ: Cruz, Romeo (23 tuổi) và Brooklyn (27 tuổi). Cô còn xăm thêm một bài thơ bằng tiếng Do Thái có nội dung "Ani l'dodi li va'ani lo haro'eh bashoshanim".

Việc Victoria xóa bỏ toàn bộ hình xăm gây chú ý. Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình The Today Show, nhà thiết kế thời trang cho biết: "Tôi có những hình xăm này từ rất lâu rồi và chúng không được tinh tế cho lắm. Gần đây, tôi cũng hơi chán hình xăm. Chỉ đơn giản vậy thôi".

Trong khi David vẫn say mê với việc xăm hình. Bộ sưu tập hình xăm của David cân đều hai bên cơ thể. Menshealth tiết lộ David Beckham có ít nhất 67 hình xăm ở những vị trí dễ nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, cựu chân sút nổi tiếng có khoảng gần 80 hình xăm. "Chúng chạy dọc hai cánh tay, hai bên xương sườn được bao phủ bởi nhiều tác phẩm nghệ thuật. Hình xăm trên lưng anh ấy cũng theo tỷ lệ hoàn hảo. Điều đó tạo ra những hiệu ứng đẹp mắt khi David chuyển động", tờ này viết.

Trong các hình đã xăm, Beckham được nhìn thấy khắc những dòng chữ ý nghĩa, như tên con gái Harper, bông hồng gần vị trí chữ "anh yêu em". Tai trái có hình một đàn chim và sau gáy là hình cây thánh giá theo phong cách gothic.