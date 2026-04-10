Thủ phạm xin lỗi 8 lần vụ đánh chết đạo diễn gây rúng động Hàn Quốc

Vụ việc đạo diễn Kim Chang Min bị hành hung, dẫn đến tử vong gây rúng động dư luận. Mới đây, ba thủ phạm đã lên tiếng xin lỗi.

Theo Sinchew, ba trong số các thủ phạm hành hung Kim Chang Min khiến đạo diễn tử vong lên tiếng xin lỗi thông qua kênh YouTube. Trong video dài hơn 3 phút với tiêu đề: "Tôi là kẻ đã giết đạo diễn Kim Chang Min", các thủ phạm được làm mờ về hình ảnh, thay đổi giọng nói. Một thủ phạm xin lỗi 8 lần: "Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc nói lời xin lỗi".

Dưới video này, nhiều dân mạng Hàn để lại bình luận chỉ trích. Họ giận dữ cho rằng lời xin lỗi của các thủ phạm thiếu sự chân thành. Công chúng đặt câu hỏi: "Tại sao các thủ phạm không trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân và chịu trách nhiệm về tội ác của họ?".

Một trong số các thủ phạm lên tiếng xin lỗi vì vụ hành hung, dẫn đến cái chết của đạo diễn Kim Chang Min.

Trả lời truyền thông, cha của Kim Chang Min không nén được bức xúc trước hành xử mới đây của các thủ phạm. Ông cho biết: "Những lời nói đó chỉ khiến gia đình tôi thêm đau khổ, buồn bã". Cha của Kim Chang Min chia sẻ thêm cháu trai mắc chứng rối loạn phát triển - người chứng kiến vụ hành hung - đang phải điều trị tâm lý, bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Vụ Kim Chang Min bị hành hung xảy ra vào rạng sáng tháng 10/2025 tại thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Con trai của ông muốn ăn tonkatsu (thịt heo chiên xù) nên nam đạo diễn đã dẫn con tới một nhà hàng mở cửa 24/24.

Giữa Kim Chang Min và nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiếng ồn, dẫn đến xô xát. Xuất hiện trong chương trình thời sự của JTBC, người này cho biết vị đạo diễn nổi tiếng bị một nhóm nam giới tuổi ngoài 20 hành hung tập thể. "Nhóm đó có tổng cộng 6 người... Ông Kim bị một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen khóa cổ từ phía sau và ngất xỉu ngay trong quán. Khi ra ngoài, ông ấy vẫn giơ hai tay ra hiệu xin dừng lại, nhưng một người mặc áo sơ mi caro đã đấm thẳng vào ông ấy và vụ tấn công tiếp diễn", nhân chứng kể trên sóng.

Ngày 6/4, gia đình công bố hình ảnh cuối đời của anh khi nằm trên giường bệnh cấp cứu. Trong bức ảnh được chụp lại tại phòng hồi sức tích cực, Kim Chang Min xuất hiện với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Phần mắt, mũi và thái dương của anh có nhiều vết máu tụ, bầm tím, hai bên tai cũng có dấu hiệu xuất huyết.

Song song đó, phía gia đình khẩn thiết kêu gọi giới chức tiến hành tái điều tra toàn diện vụ việc, không bỏ sót nghi phạm.