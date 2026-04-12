Chủ nhân bản hit 2,5 tỷ view '50 năm về sau': Tôi choáng ngợp

Thành công của "50 năm về sau" khiến Đặng Thanh Tuyền bất ngờ. Ca khúc hiện thu hút trên 2,5 tỷ view trên TikTok và chiêu dụ hàng loạt ca sĩ cover, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Sau Hôn lễ của em, 50 năm về sau - ca khúc nhạc Hoa lời Việt, được hoàn thiện bằng bản phối và giọng hát AI, tiếp tục gây bão tại thị trường nhạc Việt. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, sản phẩm vượt quá 2,5 tỷ lượt view trên TikTok cùng hàng triệu lượt xem, nghe trên các nền tảng số. Trong tháng 3, đây là ca khúc liên tiếp lọt vào top 3 sản phẩm được chia sẻ, thảo luận nhiều nhất, theo thống kê của You Net Media.

Không chỉ vậy, ca khúc còn tạo độ lan tỏa mạnh mẽ, khiến nhiều ca sĩ Việt như Quốc Thiên, Anh Tú, Hoàng Hải Tùng Dương, gần nhất có Phạm Anh Duy, Đăng Khôi thay nhau cover.

Từ một ca khúc được ra đời cách đây 4 năm, bỗng nhiên "sống lại" và gây bão khiến cho Đặng Thanh Tuyền bất ngờ, choáng ngợp.

"Thú thực, tôi từng mong các bài hát mình viết lời Việt sẽ được nhiều người yêu thích và chia sẻ. Nhưng việc được nhiều ca sĩ nổi tiếng cover thế này, tôi cũng chưa dám nghĩ đến. Thành công này mang đến cho tôi nhiều sự bất ngờ và niềm vui thời gian qua", cô chia sẻ.

Ca khúc sống lại nhờ AI

Từ một người "không tên không tuổi" tại thị trường nhạc Việt, Đặng Thanh Tuyền bỗng được chú ý sau thành công bất ngờ của 50 năm về sau. Cô được truyền thông săn đón, xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn và nhận nhiều lời mời hợp tác từ các ca sĩ. Trang cá nhân của cô cũng nhận lượt theo dõi, tương tác lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Đặng Thanh Tuyền (38 tuổi) nói công việc hiện tại của cô là sản xuất phim quảng cáo, vốn không liên quan nhiều đến âm nhạc. Song nhiều năm qua, cô thích thú với việc sáng tác, viết lời các ca khúc. Giới hạn, Hạnh phúc giả vờ, Chuyện nghề bác sĩ là một số sáng tác của Đặng Thanh Tuyền đăng tải trên kênh cá nhân nhưng lượt xem ít ỏi.

50 năm về sau cũng được ra đời trong một dịp tình cờ, khi cô nghe được bản gốc tiếng Trung của nhạc sĩ Hải Lai A Mộc trên YouTube vào năm 2022. Sau đó, cô chuyển ngữ ca khúc này ra tiếng Việt, với mong muốn có một món quà tặng em gái trong dịp đám cưới.

"Tôi mất một buổi chiều để xong phần cơ bản. Tuy nhiên, sau khi thu âm về, có một số từ vẫn cảm thấy chưa ưng ý. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ thay đổi bằng từ ngữ khác và quay lại phòng thu để sửa. Sau khi thu âm, tôi đi quay hình. Tuy nhiên trong lần đầu, file quay bằng máy ảnh bị mờ nên phải bỏ đi. Tôi tiếp tục quay lại, và chỉ dùng điện thoại để quay one shot đơn giản thôi. Phiên bản quay bằng điện thoại đó đến giờ cũng được hơn 3 triệu view trên YouTube", cô nhớ lại.

Song chỉ đến khi Trí Tổng - ca sĩ AI - thể hiện trên một bản phối mới, 50 năm về sau mới bắt đầu gây bão. Đến nay, sản phẩm này thu hút hơn 17 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngay sau Trí Tổng là một loạt các ca sĩ AI khác thay nhau cover ca khúc này. Sau đó đến lượt nhiều ngôi sao như Quốc Thiên, Dương Edward, Anh Tú, Hoàng Hải Tùng Dương, gần nhất có Phạm Anh Duy, Đăng Khôi nhảy vào cuộc đua. Không chỉ trên nền tảng số, 50 năm về sau cũng hiện diện trên nhiều sân khấu lớn, nhỏ thời gian qua.

"50 năm về sau không phải là bài hát đầu tiên tôi làm lời Việt, nhưng cho đến giờ thì đó có lẽ là bài hát thành công nhất gắn với cái tên Đặng Thanh Tuyền. Tôi nghĩ thành công của bài hát phần lớn đến từ giai điệu hay, dễ nghe với phần lời Việt được mọi người đánh giá là nhiều cảm xúc và ý nghĩa", cô chia sẻ.

"AI chỉ là công cụ"

Quan sát chủ đề được nhiều ca sĩ, giới quan sát và khán giả mộ điệu bàn luận rôm rả thời gian qua: "Ca sĩ AI có hát hay hơn ca sĩ thật?", Đặng Thanh Tuyền cho rằng sự so sánh này là không nên. Với cô, mỗi bản cover của các ca sĩ Việt đều có màu sắc riêng. Và những ca sĩ AI chỉ dừng lại ở "online", lan tỏa trên nền tảng số, không thể bước ra sân khấu, chạm đến khán giả, mang lại nhiều cảm xúc hoặc tương tác trực tiếp như phiên bản do các ca sĩ thể hiện.

Song việc một ca sĩ AI được đón nhận, ở góc độ nào đó là trào lưu mới, trong thị trường nhạc Việt, đem lại nhiều lựa chọn thưởng thức nghệ thuật cho khán giả. Tuy nhiên, việc nghe nhạc AI có trở thành xu hướng và thói quen hay không thì phải để thời gian trả lời, theo chủ nhân bản hit 50 năm về sau.

"Thực ra, tôi không phải là nhà sản xuất âm nhạc, không có kiến thức chuyên nghiệp và chỉ dùng AI như một công cụ để giúp bản thân trong việc thể hiện các bài hát mà mình sáng tác hoặc viết lời thôi. Với tôi, một bài hát chính thức ra mắt thì vẫn nên để cho một ca sĩ thực thụ thể hiện", cô chia sẻ.

Đặng Thanh Tuyền nói thêm khi AI dần khẳng định được chỗ đứng, thị trường nhạc Việt cũng trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Để không bị bỏ lại phía sau, các producer hay ca sĩ cần thay đổi, chủ động áp dụng công nghệ, dùng AI như công cụ để mô tả hoặc hiện thực hóa các ý tưởng một cách nhanh chóng, từ đó có thể giúp ích cho công việc, tăng năng suất, số lượng sản phẩm.

"Mong muốn của tôi trong tương lai được biết đến nhiều hơn với tư cách là một người viết nhạc, có thể sáng tác được những bài hát hoàn chỉnh, chứ không chỉ dừng lại là một người viết lời ca khúc", cô nói.