Karik chia sẻ về người yêu hiện tại

Karik vừa tổ chức sự kiện fanmeeting tại TP.HCM, thu hút khoảng 1.000 người hâm mộ ở nhiều thế hệ. Ngoài những fan gen Z, nhiều khán giả đã theo dõi, đồng hành với anh hơn một thập kỷ cũng có mặt để chúc mừng rapper. Trong chương trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ, Karik vẫn chưa hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng cách đây ít tháng. Anh đi lại tập tễnh và không thể di chuyển quá nhiều trong suốt sự kiện. Dù vậy, Karik vẫn cố lại gần khán giả để giao lưu hoặc tham gia một số mini game.

Đồng hành cùng Karik trong suốt chương trình là Ngô Kiến Huy. Sự duyên dáng của nam MC kết hợp những màn tương tác qua lại giữa Karik và B Ray mang lại tiếng cười cho người hâm mộ có mặt tại sự kiện. Trước đó, B Ray tiết lộ không được Karik mời tới tham dự buổi fanmeeting, song rapper vẫn xuất hiện để gây bất ngờ cho đồng nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Karik thể hiện một số ca khúc nằm trong EP sắp sửa ra mắt. Anh cũng tiết lộ sẽ tổ chức concert trong năm nay, dự kiến thu hút khoảng 5.000 khán giả.

GDucky - "trò cưng" của Karik cũng có mặt để chúc mừng. Anh xuất hiện trên sân khấu khi tham gia một số trò chơi cùng khán giả và thể hiện bản hit Bạn đời cùng Karik.

Điểm nhấn của fanmeeting là màn giao lưu với fan và trình diễn loạt ca khúc mới đến từ rapper. Đáng chú ý, rapper bất ngờ khi bị fan hỏi: "Bao giờ lấy vợ?". Karik cho biết anh đã có người yêu nhưng không xuất hiện tại sự kiện. Anh cho biết mong ước lớn nhất ở độ tuổi hiện tại rất giản dị: tự tay sắp xếp lại cuộc sống cá nhân, được trở về nhà mở cửa ra có mẹ, có vợ đang chờ và chuẩn bị sẵn một bữa cơm ấm cúng.

Lý giải về việc liên tục cho ra đời những bản nhạc "suy", Karik bộc bạch: "Những ca khúc đó chính là lối thoát cho những góc khuất mà tôi không thể nói cùng ai. Khi viết nhạc buồn, đó là lúc tôi đối diện thật nhất với sự tổn thương của chính mình. Và tôi biết ngoài kia có rất nhiều fan cũng đang cần những giai điệu đó để được vỗ về". Anh nói thêm trong thời gian tới không muốn bó buộc mình trong vai trò một rapper/ca sĩ. Karik muốn trở thành nghệ sĩ, được cống hiến, phục vụ khán giả và "mang tới cho họ nguồn hy vọng".

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.