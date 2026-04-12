Thúy Diễm nói về vai diễn bị phản ứng của Lương Thế Thành

Nữ diễn viên tiết lộ Lương Thế Thành lo lắng khi vai diễn của anh trong "Bóng ma hạnh phúc" bị phản ứng. Thúy Diễm nói cô hiểu cho công việc và động viên chồng.

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm đăng tải hình ảnh bên chồng trong một không gian lãng mạn. Cùng với đó, nữ diễn viên cho biết những ngày qua, chồng cô tỏ ra lo lắng khi vai diễn của anh trong Bóng ma hạnh phúc bị khán giả phản ứng.

Thúy Diễm kể nhiều khán giả cũng nhắn tin, bình luận về các clip, hình ảnh trong phim truyền hình. Trong khi, Lương Thế Thành không dám chia sẻ về vai diễn mới của anh.

Vai diễn của Lương Thế Thành và Ngân Hòa bị phản ứng. Ảnh: @nganhoa.

"Thương lắm, mấy nay vợ đi quay phim liên tục mà sức khỏe không tốt, anh không dám thở mạnh, tảo tần đưa đón, chọc vợ cười, mua đồ ăn ngon rồi chăm sóc tỉ mỉ, chắc sợ vợ lỡ thấy hình ảnh phim rồi ứa gan. Nhưng mà chồng ơi, an tâm nhé, 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao nhiêu lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng. Bởi vì chúng ta hiểu rằng công việc của một diễn viên chỉ là trình diễn và những điều phải làm đều do chỉ đạo diễn xuất từ đạo diễn. Trách nhiệm của diễn viên là phải làm thật tốt, tập trung cho một tác phẩm tử tế", cô chia sẻ.

Thúy Diễm động viên chồng và cho biết khi tham gia đóng nhân vật phản diện, việc bị phản ứng, đồng nghĩa với vai diễn thành công. Cô mong Lương Thế Thành bớt lo lắng để tập trung cho chặng đường sắp tới. Thúy Diễm nói cô luôn ủng hộ anh trong mỗi tác phẩm.

"Quan trọng ngoài đời là ông chồng chu đáo, hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm. Như anh đã luôn luôn ủng hộ em trên hành trình làm nghề", cô nhắn nhủ người bạn đời.

Bóng ma hạnh phúc là phim truyền hình mới nhất có sự tham gia của Lương Thế Thành. Trong phim, anh đảm nhận vai doanh nhân thành đạt Hoàng Dũng. Anh có vẻ ngoài điển trai, vợ đẹp và gia đình hạnh phúc.

Song "cú twist" xảy đến khi Thanh Mai (Lê Phương), vợ Hoàng Dũng đưa Như Trang (Ngân Hòa) - con gái của người bạn thân quá cố - về sống chung nhà.

Hoàng Dũng bị thu hút bởi vẻ trẻ trung và quyến rũ của Như Trang. Cả hai lén lút ngoại tình ở công ty và ngay trong chính ngôi nhà của vợ chồng Thanh Mai.

Ở những tập gần đây, nhân vật do Lương Thế Thành và Ngân Hòa đảm nhận bị phản ứng dữ dội. Bên cạnh đó, diễn xuất của cả hai cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trước Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành cũng tham gia phim điện ảnh Hoàng tử quỷ và góp mặt trong vài tập của show thực tế Running Man Vietnam mùa 3.