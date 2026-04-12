Chân dung diễn viên 50 tuổi khiến Trang Pháp thua sốc

Người đánh bại Trang Pháp tại Đạp gió 2026 không ai khác là Lý Tiểu Nhiễm. Tại công diễn đầu tiên của chương trình, các thành viên gồm Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông thể hiện tiết mục Giấy nhớ ghi điều ước. Song tiết mục gây thất vọng khi bộ ba đều hát chênh phô và thiếu sự đầu tư cho màn trình diễn. Dù vậy, đội của Lý Tiểu Nhiễm giành chiến thắng, cách biệt điểm số trước đội của Trang Pháp.
Kết quả của vòng công diễn 1 đang gây bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít dân mạng cho rằng đội của Lý Tiểu Nhiễm được nhà sản xuất ưu ái. Bên cạnh đó, một bộ phận người xem đặt nghi vấn Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông là những ngôi sao thu hút lượng fan đông, do đó chiếm nhiều lợi thế trong một chương trình truyền hình thực tế như Đạp gió.
"Chị đẹp" Lý Tiểu Nhiễm nổi bật tại Đạp gió nhờ phong thái điềm tĩnh, khí chất và vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Ở tuổi 50, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cân đối, làn da đẹp, không có dấu vết của tuổi tác trên khuôn mặt. Trong một bài phỏng vấn trên Sohu, Lý Tiểu Nhiễm cho biết cô không chạy theo áp lực hoàn hảo. Cô buông bỏ việc kỳ vọng quá mức vào bản thân để giữ tinh thần nhẹ nhàng, từ đó duy trì vẻ ngoài và năng lượng tích cực.
Nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh trong cuộc sống đời thường lên trang cá nhân. Ngoài thời gian dành cho công việc, Lý Tiểu Nhiễm thích đi du lịch, chơi với cún cưng.
Những năm qua, cô được mệnh danh là "nữ thần không tuổi" của màn ảnh. Lý Tiểu Nhiễm luôn thu hút ống kính mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang. Cô chỉn chu, kỹ lưỡng trong mỗi lần bước lên thảm đỏ. Mỹ nhân theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng.
Lý Tiểu Nhiễm quen mặt với khán giả nhờ các phim ăn khách như Như sương như mưa lại như gió, Không kịp nói lời yêu em, Nghịch thủy hàn, Đạt Ma sư tổ… Cô từng là minh tinh được o bế của màn ảnh Hoa ngữ, cùng thời Châu Tấn. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị gián đoạn bởi ồn ào tình ái. Nữ diễn viên từng có quan hệ tình cảm với một ông trùm trong giới xã hội đen tên Tôn Đông Hải. Chia tay Đông Hải, cô công khai yêu đạo diễn Yên Pha năm 2009. Đến năm 2015, nữ diễn viên cưới người bạn tri kỷ tên Từ Giai Ninh.
