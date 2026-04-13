Show có Hồng Loan vướng tranh cãi

Nhạc sĩ Hamlet Trương cho biết chương trình "Tự tình phương Nam 4" sử dụng ca khúc "Lãnh cung" của anh nhưng không xin phép.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Hamlet Trương cho biết sau khi Công ty TNHH giải trí Kim Loan, đơn vị tổ chức diễn chui trích đoạn vở Tiếng trống Mê Linh bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xử phạt hành chính, anh mới theo dõi và phát hiện ca khúc Lãnh cung của anh được sử dụng ở cuối show này nhưng không xin phép.

Sau đó, nhạc sĩ đã liên hệ với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để tìm hiểu thêm về sự việc. Phía VCPMC cho biết đơn vị tổ chức show Tự tình phương Nam 4 có liên hệ, hỏi thông tin nhưng không thực hiện các thủ tục theo trình tự.

Hồng Loan trình diễn trong show Tự tình phương Nam 4.

Lãnh cung được Hamlet Trương sáng tác vào năm 2019, đã đăng ký bảo vệ quyền tác giả tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

"Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía đơn vị tổ chức show Tự tình phương Nam 4 về vấn đề trên", anh chia sẻ.

Đến chiều 13/4, phía công ty TNHH Giải trí Kim Loan vẫn chưa phản hồi những chia sẻ từ phía Hamlet Trương.

Trước đó, Công ty TNHH Giải trí Kim Loan bị phạt hành chính với hành vi vi phạm "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận", theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Chương trình Tự tình phương Nam 4 diễn tại rạp Hồng Liên (TP.HCM) nhân dịp 8/3. Bùm Bum đảm nhận vai Trưng Trắc và Hồ Khắc Tùng vào vai Thi Sách trong trích đoạn Tiếng trống Mê Linh. Song màn thể hiện của Bùm Bum nhận phản ứng dữ dội từ công chúng. Cô diễn cẩu thả, bị cho là "phá nát cải lương" và vai diễn kinh điển.

Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, cũng tham gia trình diễn nhiều tiết mục trong show này.