Diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' qua đời

Nam diễn viên Trịnh Lôi qua đời do tuổi cao sức yếu. Lễ tang của ông diễn ra tại Nhà tang lễ Hong Kong vào ngày 12/4.

Theo HK01, tang lễ của nam diễn viên Trịnh Lôi (tên khai sinh là Trịnh Hồng Vinh) đã được gia đình tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Hong Kong. Theo cáo phó từ gia quyến, ngôi sao võ thuật gạo cội một thời qua đời vào ngày 25/3, hưởng thọ 82 tuổi. Ông ra đi do tuổi cao sức yếu. Sau lễ viếng, linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Cape Collinson vào ngày 13/4.

Xuất thân là một nhà vô địch thể hình, Trịnh Lôi sở hữu vóc dáng vạm vỡ cùng nền tảng thể lực vượt trội. Nhờ ngoại hình ưu tú, ông nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Triệt và trở thành một trong những đệ tử đời đầu của "ông trùm" phim võ thuật này.

Nam diễn viên Trịnh Lôi qua đời ở tuổi 82. Ảnh: HK01.

Khi chuyển hướng sang mảng truyền hình, Trịnh Lôi tiếp tục khẳng định vị thế là một diễn viên thực lực. Ông trở thành gương mặt quen thuộc trong các dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung của TVB.

Khán giả nhớ đến ông qua những vai diễn góc cạnh, đòi hỏi sự kết hợp giữa võ thuật thực chiến và diễn xuất nội tâm. Những nhân vật tiêu biểu có thể kể đến như "Thiết chưởng thủy thượng phi" Cầu Thiên Nhẫn trong Thần điêu đại hiệp, "Sát nhân danh y" Bình Nhất Chỉ trong Tiếu ngạo giang hồ hay Ô Lão Đại trong Thiên long bát bộ.

Với nền tảng võ thuật vững chắc và kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, Trịnh Lôi biến những vai phụ trở nên sống động, có màu sắc riêng biệt.

Không chỉ "đóng đinh" với các vai chính diện, Trịnh Lôi còn để lại dấu ấn đậm nét trong những nhân vật phản diện. Thời kỳ đầu quân cho đài truyền hình ATV (tiền thân là Lệ Đích), ông từng gây ấn tượng mạnh với vai Triệu Tinh Hiển trong Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và đặc biệt là vai trùm phản diện Sato trong bộ phim Trần Chân.

Sự ra đi của Trịnh Lôi khiến người hâm mộ điện ảnh Hong Kong tiếc thương. Trước đó, nam diễn viên Lương Tiểu Long (đảm nhận vai Trần Chân trong bộ phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp) cũng vừa qua đời do suy tim. Sự ra đi liên tiếp của những tên tuổi lớn khiến công chúng tiếc nuối về sự khép lại của một kỷ nguyên vàng son trong lịch sử phim võ thuật xứ Cảng Thơm.