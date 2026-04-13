Động thái của Doãn Hải My

Đoàn Văn Hậu đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Tối 12/4, anh và vợ - Doãn Hải My có động thái khóa bình luận trên trang cá nhân.

Vài ngày qua, Đoàn Văn Hậu bị nhắc tên trên các nền tảng mạng xã hội, xuất phát từ một số tin nhắn được cho là gửi đến một bạn nữ. Dù thông tin chưa được xác thực, loạt ý kiến trái chiều, bàn tán vẫn xuất hiện trên các diễn đàn, hội nhóm.

Đến thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu vẫn giữ động thái im lặng. Song tối 12/4, nam cầu thủ và vợ - Doãn Hải My khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân.

Trong trận đấu diễn ra chiều cùng ngày, Doãn Hải My vẫn có mặt tại khán đài để cổ vũ chồng trong trận đấu giữa CAHN và PVF-CAND thuộc vòng 18 V.League.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs nhận được sự chú ý từ công chúng. Cô có ngoại hình nổi trội, học vấn tốt. Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia. Người đẹp dừng chân ở top 10 cuộc thi.

Cô và Đoàn Văn Hậu về chung một nhà bằng lễ cưới diễn ra vào tháng 11/2023. Hôn lễ của đôi trẻ được tổ chức linh đình, với sự góp mặt của dàn cầu thủ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau lễ cưới, cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau ở nhiều nước. Doãn Hải My hạn chế hoạt động showbiz, tập trung thời gian cho gia đình nhỏ. Ngoài ra, cô cũng giúp Đoàn Văn Hậu quản lý thương hiệu thời trang mang tên anh.

Năm 2024, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng. Bé Lúa (Tên ở nhà của con trai Doãn Hải My - PV) gần hai tuổi. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu, kháu khỉnh.