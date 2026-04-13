Mai Ngô gây bàn tán

Á hậu Mai Ngô sẽ góp mặt tại Miss Supranational 2026 ở Ba Lan. Đây là cuộc thi sắc đẹp thứ 5 cô tham gia.

Tối 13/4, đơn vị nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam thông báo Á hậu Mai Ngô sẽ là đại diện tiếp theo tham dự cuộc thi Miss Supranational 2026 (Hoa hậu Siêu quốc gia) ở Ba Lan.

Theo ban tổ chức, thời gian qua, Mai Ngô tập trung rèn luyện các kỹ năng cần thiết, hoàn thiện hình ảnh cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình tại cuộc thi. Cùng thời điểm, Mai Ngô chia sẻ ngắn gọn: "Lần trở lại này không để thử sức, mà để khẳng định".

Miss Supranational 2026 là cuộc thi hoa hậu thứ 5 mà Mai Ngô tham gia. Trước đó, cô từng thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng không tiến sâu. Tiếp đó, cô ghi danh ở Miss Grand Vietnam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 4. Năm ngoái, cô tham gia Miss Charm 2025 và lọt top 12.

Việc người đẹp tiếp tục góp mặt tại Miss Supranational 2026 ở tuổi 31 đang gây bàn tán với những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những sự ủng hộ, động viên, cũng có fan sắc đẹp cho rằng Mai Ngô không phù hợp với tiêu chí của Miss Supranational. Việc cô tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu liên tiếp trong những năm đổ lại đây cũng có phần gây nhàm chán vì ít yếu tố bất ngờ.

Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1,73 m với số đo ba vòng 86-67-100 cm. Cô là tên tuổi quen thuộc của showbiz Việt khi từng góp mặt ở nhiều sân chơi khác nhau, đạt thành tích top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016.

Năm 2020, Mai Ngô lại bất ngờ chuyển hướng, ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Đoán xem và tuyên bố làm rapper. Một năm sau, cô tham gia casting Rap Việt mùa hai nhưng bị loại. Và sự nghiệp âm nhạc cũng tạm dừng ở đó.