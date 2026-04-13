Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mai Ngô gây bàn tán

  • Thứ hai, 13/4/2026 22:35 (GMT+7)
Á hậu Mai Ngô sẽ góp mặt tại Miss Supranational 2026 ở Ba Lan. Đây là cuộc thi sắc đẹp thứ 5 cô tham gia.

Tối 13/4, đơn vị nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam thông báo Á hậu Mai Ngô sẽ là đại diện tiếp theo tham dự cuộc thi Miss Supranational 2026 (Hoa hậu Siêu quốc gia) ở Ba Lan.

Theo ban tổ chức, thời gian qua, Mai Ngô tập trung rèn luyện các kỹ năng cần thiết, hoàn thiện hình ảnh cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình tại cuộc thi. Cùng thời điểm, Mai Ngô chia sẻ ngắn gọn: "Lần trở lại này không để thử sức, mà để khẳng định".

Mai Ngô góp mặt tại Miss Supranational 2026. Ảnh: FBNV.

Miss Supranational 2026 là cuộc thi hoa hậu thứ 5 mà Mai Ngô tham gia. Trước đó, cô từng thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng không tiến sâu. Tiếp đó, cô ghi danh ở Miss Grand Vietnam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 4. Năm ngoái, cô tham gia Miss Charm 2025 và lọt top 12.

Việc người đẹp tiếp tục góp mặt tại Miss Supranational 2026 ở tuổi 31 đang gây bàn tán với những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những sự ủng hộ, động viên, cũng có fan sắc đẹp cho rằng Mai Ngô không phù hợp với tiêu chí của Miss Supranational. Việc cô tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu liên tiếp trong những năm đổ lại đây cũng có phần gây nhàm chán vì ít yếu tố bất ngờ.

Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1,73 m với số đo ba vòng 86-67-100 cm. Cô là tên tuổi quen thuộc của showbiz Việt khi từng góp mặt ở nhiều sân chơi khác nhau, đạt thành tích top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016.

Năm 2020, Mai Ngô lại bất ngờ chuyển hướng, ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Đoán xem và tuyên bố làm rapper. Một năm sau, cô tham gia casting Rap Việt mùa hai nhưng bị loại. Và sự nghiệp âm nhạc cũng tạm dừng ở đó.

mai ngô Miss Grand International Hoa hậu Hoàn vũ mai ngô

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý