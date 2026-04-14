Sự ngông cuồng, lệch lạc của HLV Rap Việt B Ray

Hai năm trước, B Ray từng gặp rắc rối vì những câu rap hạ thấp phụ nữ. Nam rapper đã trả giá bằng việc phải tự tay xóa MV trên mọi nền tảng. Thế nhưng điều đó chưa đủ để giúp B Ray rút ra bài học cho chính mình?

Một lần nữa, B Ray thành tâm điểm của giới rap vì một đoạn lyrics (ca từ) nhạy cảm. Trong một buổi livestream cùng dàn thí sinh Rap Việt gồm Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill, B Ray rap: "Anh kêu AMEE gọi là anh trai/ Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh".

Ngay lập tức, câu rap đó gây bão mạng xã hội. Đông đảo người xem chỉ trích B Ray rap phản cảm, tư duy lệch lạc và vi phạm giá trị đạo đức. Chưa dừng lại ở đó, những rapper khác cùng ngồi trong căn phòng với B Ray cũng hứng sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

B Ray vẫn 'chứng nào tật nấy'

Câu rap nhạy cảm của B Ray đang viral dữ dội trên mạng xã hội. Một trong những lý do dẫn tới điều này là việc B Ray vốn đã tạo nên sự ác cảm trong mắt khán giả. Những bê bối trong quá khứ của nam rapper về phát ngôn và làm ra những sản phẩm nhạy cảm vẫn chưa phai nhạt. Khi huấn luyện viên của 2 mùa game show Rap Việt lại có phát ngôn nhạy cảm, số đông khán giả càng thêm phẫn nộ.

Hai năm trước, B Ray kết hợp với rapper Young H trong sản phẩm Để ai cần. Bản rap nhanh chóng gây sốt sau vài giờ đồng hồ và từng vươn đến vị trí cao ở danh sách âm nhạc thịnh hành. Tuy nhiên, rapper sinh năm 1993 vướng rắc rối vì rất nhiều câu rap nhạy cảm để trù ẻo phụ nữ. Ngay cả phân đoạn của rapper Young H cũng trù dập nặng nề “phái yếu”.

B Ray nhiều lần bị chỉ trích vì rap phản cảm, dung tục.

Để rồi, làn sóng phẫn nộ B Ray và Young H xuất hiện, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc để thẩm định sản phẩm Để ai cần. Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM làm việc trực tiếp với B Ray và yêu cầu rapper này gỡ bỏ bài nhạc.

Khi game show Rap Việt mùa 3 lên sóng, B Ray từng vướng vào rắc rối vì những bài đăng nhạy cảm trong quá khứ. Đông đảo khán giả từng kêu gọi tẩy chay nam rapper và loại anh khỏi chương trình game show Rap Việt. Tuy nhiên, như bao lần khác, B Ray lên tiếng xin lỗi và mọi chuyện nhanh chóng êm dịu.

B Ray là rapper đình đám của thị trường rap Việt từ gần 15 năm trước. Anh từng có thời gian dài sinh sống và hoạt động âm nhạc ở nước ngoài, trước khi quay lại thị trường nhạc Việt để từng bước xây chắc vị thế như hiện tại. Thời còn “oanh tạc” trong giới rap underground, B Ray có nhiều sản phẩm nhạy cảm để diss (công kích) người khác. Khi nam rapper bắt đầu nổi tiếng từ dấu mốc tham gia game show Rap Việt, những bài rap nhạy cảm năm xưa của anh cũng không còn hiện diện trên các nền tảng.

“Không phải một lần, đã quá nhiều lần B Ray gây ồn ào vì những câu rap kiểu này. Đó là sự cố ý chứ không thể vô tình từ lần này đến lần khác như vậy; ”, một khán giả ngán ngẩm khi nghe câu rap nhạy cảm mới nhất của B Ray. Một khán giả khác nhận định: “Tại sao một nghệ sĩ ngông cuồng và bất chấp như vậy vẫn bình thản hoạt động sau rất nhiều bê bối”.

'Tư duy lệch lạc của nam rapper'

Trong livestream tối 13/4, B Ray tiếp tục ngồi cùng với 24k.Right, Gill và chia sẻ về sự việc. Rapper cho biết phần rap này được viết trên máy bay nhưng chưa thu âm hay phát hành. Khi suy nghĩ lại, anh thấy một số lời rap không phù hợp và muốn thay đổi.

“Tôi phải sửa, cũng may chưa thu âm. Quan trọng là tôi đã kịp thời nhận ra. Nếu làm xong bài, chỉ lên xin lỗi thì chưa đủ thành tâm”, B Ray nói trong livestream tối 13/4. B Ray sau đó để 24k.Right đánh vào tay nhiều lần thay cho hình phạt.

Đáng nói, toàn bộ màn lên tiếng này của B Ray này rất cợt nhả, thiếu chân thành. Anh cũng không xin lỗi AMEE, dàn em xinh và công chúng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Khanh Lường (Vicky), giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam cho biết việc B Ray thường dùng những lời lẽ gây sốc, phản cảm trong các bản rap, và sự việc lặp lại nhiều lần cho thấy tư duy, hành xử lệch lạc của nam rapper.

Theo chuyên gia, B Ray cần phải ngay lập tức xin lỗi AMEE, dàn em xinh và những người liên quan.

Trong thời điểm hiện tại, ngoài việc chia sẻ một cách chung chung, không rõ ràng, B Ray cần có động thái xin lỗi bằng bài đăng trên trang cá nhân một cách chân thành, cầu thị, không biện minh vòng vo. Nam rapper phải thừa nhận đó là hành vi thiếu chuẩn mực, ngay lập tức xin lỗi AMEE, dàn em xinh và những người liên quan, đồng thời chủ động chỉnh sửa/xóa nội dung gây tranh cãi khỏi các nền tảng.

Ngoài B Ray, Gill, Mason Nguyễn, 24k.Right phải có động thái tương tự. Việc họ vui vẻ, ủng hộ lời rap phản cảm của B Ray cũng là hành vi đáng bị chỉ trích, lên án.

“Khi đã có hình ảnh cổ vũ trong livestream được ghi lại, các nghệ sĩ nên nhận phần trách nhiệm của mình rằng ‘phản ứng thời điểm đó là thiếu cân nhắc thay vì biện minh và bênh vực cảm tính lỗi sai của đồng nghiệp qua các phát ngôn như ‘rap là như vậy’ hay ‘mọi người đang nhạy cảm quá’. Trong tương lai, họ cần cân nhắc hơn khi phát ngôn và hành xử chuyên nghiệp hơn trong các dự án hoặc phát ngôn trên mạng, livestream”, bà Khanh Lường nói.

Theo chuyên gia, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở một câu rap gây tranh cãi, mà ở ranh giới giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ. Rap quốc tế nói chung và thị trường rap tại Việt Nam nói riêng có quyền gai góc, nổi loạn, nhưng khi ca từ bị công chúng cảm nhận là xúc phạm phụ nữ hoặc cổ xúy thái độ lệch chuẩn, phản ứng tiêu cực là điều tất yếu xảy ra.

Trong bối cảnh nghệ sĩ hiện nay có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ và giới trẻ cũng được tiếp xúc nhiều hơn với nghệ sĩ qua các nền tảng xã hội, lời rap không còn là “chuyện trong bài nhạc” mà trở thành phát ngôn văn hóa của nghệ sĩ sáng tác và thể hiện. Việc khán giả phản ứng mạnh cho thấy công chúng đang đòi hỏi tiêu chuẩn đạo đức cao hơn với nghệ sĩ.

“Nghệ sĩ vẫn xem yếu tố gây sốc là công cụ tạo chú ý. Trong rap, đặc biệt xuất phát từ underground, việc dùng câu từ sốc, gây tranh cãi thường được xem là cách tạo dấu ấn cá tính. Có thể B Ray vẫn giữ tư duy sáng tác cũ trong khi vị thế xã hội đã thay đổi. Ngoài ra, còn có thể xảy ra vấn đề hiện tại khi nghệ sĩ chưa đánh giá đúng tác động xã hội của ca từ. Tuy nhiên, khi sai lầm lặp lại nhiều lần, khán giả không còn xem đó là sơ suất, mà là vấn đề thái độ”, theo chuyên gia.

Bà Khanh Lường nói thêm, ở góc độ cơ quan quản lý về văn hóa, nếu phát hiện nghệ sĩ có dấu hiệu vi phạm quy định biểu diễn/phát hành nội dung phản cảm, cần tiến hành xử phạt hành chính với mức phạt có tính răn đe; giáo dục tư tưởng đối với nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, buộc cam kết không tái phạm; giám sát những người có sức ảnh hưởng có hành vi lệch chuẩn nhằm kịp thời xử lý.

"Nghệ sĩ trẻ không còn chỉ là người biểu diễn mà còn là người tạo ảnh hưởng xã hội. Họ cần ý thức rằng nội dung của mình tác động đến nhận thức giới trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ đang ở lứa tuổi chưa định hướng rõ ràng về bản thân cũng như xã hội. Sáng tạo có thể tự do nhưng phải luôn đi kèm theo trách nhiệm, không thể bữa bãi sáng tạo nhằm thể hiện cá tính mà quên mất rằng còn sự sáng tạo đó có thể gây tổn thương cho người khác. Không dùng phản cảm như chiến lược PR ngắn hạn, vì tác dụng phụ có khi còn nặng nề hơn mục đích chính. Một nghệ sĩ trẻ nhưng trưởng thành không phải là người chưa từng sai, mà là người biết chịu trách nhiệm khi sai và không lặp lại lỗi sai đó nữa", chuyên gia truyền thông nhấn mạnh.